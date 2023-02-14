Пожелтевшие листья у рассады: названа причина, по которой это может произойти

При уходе за рассадой важно учесть ряд нюансов

Пока еще не начались работы на дачном участке, но выращивание рассады уже стартовало, ведь многие культуры можно сеять в феврале. Чтобы усилия не оказались напрасными, важно выбрать правильный грунт для рассады. Именно из-за него иногда могут желтеть листья.

Пожелтевшие листья у рассады – большая неприятность, которая ставит под угрозу будущий урожай. На это есть ряд причин, одна из которых плохой грунт, рассказывает издание ukr.media.

Листья у рассады могут становится желтыми из-за некачественного грунта для растений. Не стоит покупать торф в непроверенных местах, иначе есть рис нанести вред из-за гербицидов, которыми могут обрабатывать грунт. Эти вещества могут оказаться пагубными для молодых растений.

Кроме того, опытные дачники рекомендуют использовать брикетный торф. Чтобы результат точно оправдал труд, стоит провернуть одну манипуляцию: перед посадкой пропарить грунт.

Конечно, не стоит перебарщивать с поливом культур, чтобы растения не начали гнить. Если же рассада вянет, то, скорее всего, вы недостаточно ее "поите".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие семена перед посадкой рассады следует замочить. Простое правило обеспечит вам в дальнейшем щедрый урожай.