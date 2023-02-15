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Масленица 2023: дата празднования и обычаи, когда будем печь блины

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Масленица каждый год приходится на разные даты
Масленица каждый год приходится на разные даты. Фото Freepik

Одна из главных традиций – выпекать много блинов

Масленица — один из главных праздников, который украинцы отмечают в конце зимы. В течение недели празднований принято печь блины, угощать ими других людей и развлекаться. Но это далеко не все традиции этого праздника.

В этом материале "Телеграф" расскажет, когда в этом году в Украине будут праздновать Масленицу, какие у нас есть обычаи и традиции, связанные с этим праздником, и что под запретом на Сырную неделю.

Масленица, Масленица, Сыропуст или Колодий, как называют этот праздник, который не имеет привязки к конкретной дате. Ежегодно оно приходится на разные числа, ведь зависит от даты Пасхи. Масленица — это последняя неделя перед Великим постом и в 2023-м праздник приходится на период с 20 по 26 февраля включительно.

Как отмечают Масленицу в Украине

Гуляют на Масленицу все семь дней. При этом каждый день есть свое название и свои традиции. И вот что они значат.

Понедельник (20 февраля) "Встреча"

В этот день дома убирают, заготавливают продукты для праздничных столов и пекут первые блины. Ими обязательно угощают незнакомцев и бедняков, чтобы они таким образом помянули души усопших родственников.

Вторник (21 февраля) — "Заигрывание"

В этот день раньше устраивали осмотры – родители спешили засватать своих детей до начала Великого поста. Искала молодежь себе пару и самостоятельно, посещая массовые гуляния и ходя по гостям. Раньше считалось, что если посватать невесту именно на Масленицу, то и свадьбу молодые сыграют очень скоро — сразу по завершению поста.

Среда (22 февраля 2023) — "Тещины блины"

В среду зять идет в гости к теще и внимательно смотрит на стол, который она для него накрыла: если угощений мало, то зять за прошлый год наделал много пакости и часто расстраивал дочь. А если стол "ломится" от яств, то мама жены очень довольна зятем. Между тем этот день считается хорошим для того, чтобы наладить отношения в семье и лишний раз поблагодарить друг друга за все.

Четверг (23 февраля 2023) — "Разгуляй"

День развлечений, когда завершаются все уборки и откладываются хозяйственные дела. До конца недели работать запрещается, так что люди идут развлекаться как умеют — собираются за большим столом, катаются на санях с горки, устраивают всевозможные конкурсы.

Пятница (24 февраля) — "Тещины вечеринки"

А в этот день уже теща уходит в гости к зятю и не сама, а с подругами и другими родственниками. Зять угощает всех блинов, которые сами приготовил.

Суббота (25 февраля) — "Посиделки золовки"

В субботу замужние женщины приглашали к себе в гости сестер мужчины (зовиц), угощали их блинами и вручали всевозможные подарки. Могут прийти в гости и другие родственники мужчины. Тогда уже невестке несут подарки, чтобы ее "задобрить".

Воскресенье (26 февраля) — "Прощеное воскресенье"

Самый известный из всех праздничных дней Масленицы. В этот день принято идти в церковь, просить прощения за свои грехи перед Господом и перед людьми, которых ты обидел. По традиции, встретившись, люди говорят друг другу: "Прости меня", а в ответ слышат: "Да простит тебя Бог". Также в этот день поминают покойных и сжигают чучело Масленицы.

Другие обычаи Масленицы

В течение этой недели люди наедаются блинов со всяческими начинками, чтобы выдержать Великий пост. Мясо уже под запретом, но творог, рыбу, сметану и яйца кушать можно. Кроме того, это последняя неделя перед Пасхой, когда еще можно сыграть свадьбу.

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