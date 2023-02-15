Таропрогноз на 16 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Многие в четверг столкнутся с неприятностями

В четверг, 16 февраля, многие могут потерять самообладание и угодить в конфликты, в то время как другие наоборот в этот день нащупают точку равновесия в своей жизни и смогут обрести баланс.

Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на шестнадцатый день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Правосудие, перевернутая Колесница, Рыцарь жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Правосудие

Это карта действия, направленного на придание жизни равновесия. В четверг Вам возможно удастся найти баланс между сферами своей жизни. Также легко будет учиться чему-то новому.

Перевернутая Колесница

В этом положении карта предупреждает, что 16 февраля Ваши эмоции могут выйти из-под контроля, из-за чего Вы можете совершить импульсивные, непродуманные и даже саморазрушительные поступки, о которых в будущем пожалеете.

Рыцарь жезлов

Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака карты Таро обещают море любви в 2023 году.