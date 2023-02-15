Таропрогноз на 16 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг
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Многие в четверг столкнутся с неприятностями
В четверг, 16 февраля, многие могут потерять самообладание и угодить в конфликты, в то время как другие наоборот в этот день нащупают точку равновесия в своей жизни и смогут обрести баланс.
Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на шестнадцатый день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Правосудие
Это карта действия, направленного на придание жизни равновесия. В четверг Вам возможно удастся найти баланс между сферами своей жизни. Также легко будет учиться чему-то новому.
Перевернутая Колесница
В этом положении карта предупреждает, что 16 февраля Ваши эмоции могут выйти из-под контроля, из-за чего Вы можете совершить импульсивные, непродуманные и даже саморазрушительные поступки, о которых в будущем пожалеете.
Рыцарь жезлов
Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака карты Таро обещают море любви в 2023 году.