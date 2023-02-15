Как проверить, нужен ли телефону ремонт после падения: экспресс-тест

Самый простой способ узнать, стоит ли бежать в сервисный центр

Если телефон выпал из кармана или вы просто уронили его из рук, не переживайте. Мы уже рассказывали, чего не стоит делать, если ваш гаджет оказался в снегу, а также, что делать с упавшим в воду смартфоном. Но существует еще и третий вариант: техника может упасть на обычную жесткую поверхность. И часто после этого она уже не хочет включаться.

Что делать в таком случае: как понять, нужно ли нести в ремонт гаджет? Проверить это очень просто, передает itechua. Достаточно воспользоваться всего одним проверенным методом, чтобы выяснить, работает ли вообще смартфон. А вот узнать, нужна ли ему помощь мастера, поможет один из показателей его работы.

Как отмечают специалисты, даже если устройство выключилось, это еще не значит, что оно полностью сломалось. Возможно, в нем просто что-нибудь заело во время падения. Чтобы проверить это, выполните перезапуск телефона, зажав аппаратную клавишу выключения. Если включился – ура, все хорошо; если нет — нужно нести его в ремонт.

Если смартфон включился после "полета", все равно внимательно его осмотрите: нет ли на нем трещин, сколов на стекле, все ли детали на месте и никакая ли часть не вогнута или же не выпирает из корпуса. В сервисный центр придется обращаться только в том случае, если вам что-то мешает.

Если же смартфон не получил видимого ущерба во время падения, можно провести простой тест на определение степени его "травмирования". Для этого проследите, насколько быстро он будет заряжаться, и если показатели будут сильно отличаться от нормы, придется обратиться к мастеру. В таком случае не забудьте сообщить ему, что телефон падал.

Раньше мы рассказывали, почему опасно заряжать телефон в машине. Такая безобидная привычка может дорого обойтись — вплоть до необходимости покупать новый гаджет.