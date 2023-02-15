Простой и дешевый способ, как сделать горшки для рассады: полезный лайфхак

Отличная альтернатива пластиковым контейнерам или стаканчикам

И хоть на календаре еще зима, многие дачники и огородники уже активно начали готовиться к предстоящему огородному сезону, который традиционно начинается с посева и подготовки рассады. К примеру в феврале уже вполне можно высаживать семена перцев. И сегодня мы хотим поделиться с вами бюджетным аналогом горшков для рассады, которые можно сделать своими руками.

Опытные огородники уже давно не покупают пластиковые контейнеры или стаканчики, чтобы выращивать рассаду, ведь у них в запасе есть множество различных лайфхаков из чего горшки для этого можно сделать, пишет prostoway. К примеру бюджетные горшки можно сделать из старых газет.

Как сделать горшки для рассады из газет

Возьмите ненужные газеты, намотайте их на бутылку соответствующего диаметра и загните край с одной стороны. Для крепости емкости лучше плотно поставить в поддон, чтоб они не осыпались. А для того чтобы дно горшка держалось хорошо, его можно еще заклеить экологичным бумажным скотчем.

Еще один плюс таких горшков — это их экологичность. Они одноразовые и во время высадки в постоянную почву их не нужно снимать, ведь бумага растворится в земле после первого полива.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие семена перед посадкой рассады необходимо замочить. Так растения быстрее прорастут и будут более крепкими.