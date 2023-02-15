Урожай будет удивительным: хитрости, как вырастить хорошую рассаду перца

Качественное освещение и умеренный полив способствуют хорошему росту рассады

Чтобы осенью получить щедрый урожай перца, нужно к его посадке готовится еще с зимы, а все потому, что сеять семена на рассаду этого растения можно и нужно уже в феврале. А чтобы рассада была здоровой и с толстой ножкой — следует правильно садить семена.

Опытные огородники советуют выращивать рассаду самостоятельно, чтобы знать наверняка какой сорт перца вы сажаете, пишет портал prostoway. Очень важно позаботиться о качественных семенах, почве и уходе.

Как правильно сеять перец на рассаду

Перед посадкой семена перца нужно предварительно замочить, и желательно на сутки. Почву, в которой будет расти рассада, увлажните. Ели вы высаживаете семена в горшочки, то достаточно в один класть по 1-2 семечка. Глубина — достаточно 1 см.

Чтобы рассада быстрее проросла можно создать парниковый эффект. Для этого, например, семена можно накрыть пищевой пленкой. Также не забывайте каждый день опрыскивать рассаду водой, а для освещения используйте фитолампы.

Когда рассада пустит третий лист, уменьшите количество полива и контролируйте, чтобы вода не попадала на листья.

Раньше мы рассказывали, из каких подручных материалов можно сделать отличную емкость на рассаду. Сгодятся бутылки, старые упаковки и даже газеты.