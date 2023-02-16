Таропрогноз на 17 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Некоторых ждет семейное и материальное благополучие

В пятницу, 17 февраля, перенапряжение от рабочей недели может дать знать о себе, что ознаменуется стрессом и неприятными инцидентами у некоторых. В то же время другие наоборот смогут наладить свою жизнь к лучшему.

Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на семнадцатый день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Мир, перевернутая Двойка пентаклей, перевернутый Туз мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Мир

Эта карта обещает триумф и процветание. Она указывает на то, что в пятницу Вы сможете приблизиться к материальному и семейному благополучию. Также это будет хороший день для поездок.

Перевернутая Двойка пентаклей

Вы взяли на себя слишком много всего, ввиду чего в конце рабочей недели в делах могут случиться неудачи, а Ваши траты могут значительно превысить доходы.

Перевернутый Туз мечей

Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще сюрпризы могут подстерегать каждый знак Зодиака по картам Таро до конца февраля.