Воздух в доме станет намного чище: простые способы, как быстро помыть грязные батареи

Вам понадобятся только подручные средства

Батареи — это один из главных источников тепла зимой, однако из-за слоя пыли и грязи, которые скапливаются внутри, эффективность их теплоотдачи падает, что значительно снижает температуру в доме. Поэтому важно периодически очищать радиаторы.

Более того, грязные батареи испаряют такой же грязный воздух, пишет prostoway. Чтобы вы не дышали вредными парами, идущими с грязной поверхности радиаторов, делимся с вами четырьмя отличными способами, как отмыть батареи внутри.

Как быстро помыть батареи

Если у внутри батарей у вас нет сильных загрязнений, то вам подойдет этот способ. Возьмите мягкую щетку и обработайте все поверхности вручную или с использованием пылесоса.

В случае сильных загрязнений обратите внимание на следующие лайфхаки:

Возьмите противень и чайник с горячей водой. Противень поставьте под батарею, а сверху полейте ее только закипевшей водой. Будьте осторожны с кипятком. Также кипяток можно заменить на пульверизатор с раствором воды и моющего средства. Противень также разместите под батареей, а моющим раствором обработайте каждую секцию и дайте грязи стечь. Затем все еще раз промойте чистой водой. Для еще одного лайфхака вам понадобится мокрая ткань, фен или пароочиститель. Ткань закрепите на стене за батареей и направьте струю горячего воздуха на нее. Пыль с батарей поднимется и осядет на влажной ткани.

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