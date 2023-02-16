Февральское новолуние: когда наступит и что запрещено в него делать

По словам астролога, в день новолуния не стоит назначать важные встречи, но зато можно заняться планами на весь февраль

В последнем месяце зимы, который будет финансово удачным для некоторых знаков Зодиака, произойдет важное космическое событие – новолуние. Точная дата и время новолуния выпадает на 9:06 по киевскому времени в понедельник 20 февраля 2023 года.

В астрологии новолуние — это энергетически мощное время, символ начала. "Телеграф" рассказывает, что означает февральское новолуние, какие события оно предвещает, а также чем стоит заняться в этот период, а что делать категорически запрещено.

Новолуние 20 февраля 2023 года: значение

Как рассказывает астропсихолог Елена Осипенко на своем Ютуб-канале, наступает новолуние в знаке Рыбы. Оно характеризуется стремлением людей к более надеждой основе. Может проявиться сочувствие людям, которые страдают. Кроме того, знак Рыб — последний в зодиакальном круге, он символизирует вечность и бесконечность, а еще напоминает нам о том, что наша жизнь когда-нибудь завершится. Планеты Нептун и Венера приобретут сильное значение: первый отвечает за духовность и веру, вторая несет гармонию, милосердие и любовь.

Астропсихолог отметила, что начинается астрологически благоприятный период, так как не ожидается затмений, а ни одна планета не зайдет в ретроградный цикл. Это отличное время для важных начинаний, покупок и других судьбоносных событий. Осипенко добавила, что лучше назначать подобные задачи во время растущей Луны, то есть в период с 23 февраля по 6 марта.

Почему нужно планировать дела 20 февраля и во сколько это делать

Астропсихолог рассказывает, что период новолуния мы ощущаем на себе в течение нескольких дней. Он может сопровождаться, к примеру, упадком сил и тревогами. Поэтому она не советует намечать на эти дни важные дела.

Новолуние означает наступление нового лунного месяца, который окончится 21 марта. По сути, происходит переход в новый период жизни. Астролог дает важный совет на 20 февраля: очень важно в точный момент новолуния (плюс-минус час) быть в благостном расположении духа, думать о хорошем, излучать добрые эмоции; также можно поблагодарить вселенную, помолиться, визуализировать желаемое.

Осипенко рекомендует 20 февраля планировать дела на месяц вперед. Особенно благоприятный для этого период: с 9:10 до 10:00. Дела начинать рано, по ее словам, а вот планы, составленные в этот день, имеют больше шансов реализоваться.

Что нельзя делать в день новолуния 20 февраля

Существует немало астрологических рекомендаций, среди которых можно выделить:

Нельзя начинать новые проекты на работе и другие важные дела.

Не стоит пить алкоголь и курить.

Лучше отказаться от дорогостоящих покупок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кого из знаков Зодиака в 2023 году ожидает удача. Эти люди могут жениться и разбогатеть.