"Родная" зарядка для телефона сломалась: как выбрать правильную замену

Оригинальные зарядные устройства нередко выходят из строя или теряются, однако батарея телефона все равно нуждается в питании, поэтому новый девайс придется приобрести

Во времена регулярных блекаутов украинцы вполне оценили, насколько важно регулярное наличие электроэнергии и, соответственно, возможность бесперебойно заряжать любимые гаджеты. К сожалению, даже до сих пор мы допускаем отдельные ошибки при этом весьма простом процессе. Некоторые из них касаются даже выбора самого зарядного устройства — если оно не является оригинальным и "родным" для вашего смартфона.

На что стоит обратить внимание, когда выбираете себе новую "зарядку", пишет ресурс AndroidLime. Конечно же, использовать другие блоки питания и USB-шнуры приходится, но следует знать об определенных нюансах, которые могут повлиять на качество зарядки и, как следствие, батарею устройства.

USB-шнур

Типы зарядок

Очень часто первыми ломаются оригинальные шнуры от зарядного устройства – из-за того, что мы их сгибаем под неправильным углом, пользуясь устройством во время питания. Особых требований к неоригинальным кабелям нет, однако обращайте внимание на их производителя. Лучшим вариантом будет выбрать несколько более дорогие, но проверенные фирмы, чем неизвестный китайский бренд за копейки.

Также не забудьте проверить, подходит ли вам понравившийся шнур вашему гаджету — есть разница в разъемах для зарядки. На данный момент едва ли не самый большой выбор существует между тремя типами кабелей: micro-USB, USB Type-C и Lightning. Последние чаще всего подходят владельцам iPhone, а "тайпсишки" — для флагманских устройств.

Блок питания

Блок питания часто содержит необходимую информацию

В этом случае придется обратить внимание на большее количество нюансов, ведь именно от блока зависит скорость и качество подзарядки телефона. Следовательно, убедитесь, что выбранное вами устройство имеет соответствующие характеристики.

Вольтаж. Подразумевается отметки типа 5.0V. Этот показатель должен совпадать с вольтажом родной зарядки — для этого стоит проверить, что написано на их этикетках. Чаще в нынешних телефонах используются блоки на вольтах 5 V при силе тока в 2А. Если сила тока нового зарядного блока будет больше, телефону придется применять контроллер питания, чтобы "гасить" лишнюю энергию. Поэтому смартфон может сильно греться.

Подразумевается отметки типа 5.0V. Этот показатель должен совпадать с вольтажом родной зарядки — для этого стоит проверить, что написано на их этикетках. Чаще в нынешних телефонах используются блоки на вольтах 5 V при силе тока в 2А. Если сила тока нового зарядного блока будет больше, телефону придется применять контроллер питания, чтобы "гасить" лишнюю энергию. Поэтому смартфон может сильно греться. Интервал и частота напряжений. В большинстве случаев эта характеристика находится на уровне 100–240 V, поэтому новый блок должен входить в этот диапазон. Также проверьте частоту напряжения – в среднем она находится на уровне 50-60Hz.

Выбор проверенного бренда и более дорогих зарядных блоков тоже залог получения хорошего зарядного устройства. Также обратите внимание на внешний вид блока: если использован дешевый пластик, а сам корпус выглядит непрочным или скрипит, лучше отказаться.

Напомним, что ранее мы рассказывали, действительно ли длина зарядного кабеля влияет на процесс питания батареи смартфона.

Помимо этого "Телеграф" писал, с помощью каких простых способов можно сократить время зарядки телефона.