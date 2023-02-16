Медовник с детства по рецепту тещи: готовим рыхлый и ароматный пирог на стакане кефира
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Секреты, которые позволят сделать выпечку очень ароматной и вкусной
Вкусная выпечка – повод для гордости любой хозяйки. Умение приготовить пышный и ароматный пирог или торт – проявление настоящего мастерства. Однако, если ваши навыки пока недостаточно "прокачаны", не переживайте — есть настолько крутые рецепты, которые позволят испечь идеальный пирог любому.
Одним из таких рецептов в фейсбук-группе "Рецепты Коллижанок" делится Дмитрий Дячук. Говорит, печь просто невероятный медовик его научила теща. "Теща научила печь классический медовик. Душистый и вкусный! Теперь делимся с вами рецептом. Сохраните себе, чтобы не потерять. Снова ради вас выдаю тещин рецепт", — пишет автор.
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.
- сахар — 2 стакана
- мука — 4 стакана
- кефир — 1 стакан
- мед – 3 ст.л.
- сода – 1 ст.л.
- масло — 100 мл
- вода — 0,5 стакана
- грецкие орехи — 1 стакан
- гвоздика – 8 шт.
Приготовление:
- Три ложки сахара "сжигаем" в кастрюле, а когда он потемнеет, доливаем пол стакана кипятка, размешиваем и ставим охлаждаться.
- Яйца взбиваем с сахаром до однородной массы.
- Кефир выливаем в глубокий сосуд и добавляем соду, хорошо перемешиваем.
- К массе из яиц и сахара добавляем кефир, растительное масло, мед, сожженный сахар и снова все хорошенько перемешиваем.
- Постепенно добавляем просеянную муку, постоянно размешивая массу, чтобы не было комочков.
- После этого к уже готовому тесту добавляем очищенные измельченные орехи и гвоздику и все хорошо вымешиваем.
- Форму для запекания застилаем пергаментом, смазываем растительным маслом и посыпаем мукой. Выливаем тесто в форму и оставляем настаиваться на всю ночь.
- Выпекаем традиционный тещин медовик в духовке 50 мин при температуре 180°С. Остывать он должен прямо в духовке.
Раньше мы делились необычным рецептом торта "Муравейник", который благодаря одной интересной детали получается даже вкуснее, чем в детстве. А главное – такой десерт сможет приготовить каждый.