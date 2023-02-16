Укр

Медовник с детства по рецепту тещи: готовим рыхлый и ароматный пирог на стакане кефира

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
Читати українською
Автор
Классический тещин медовик
Классический тещин медовик. Фото Скрин из видео

Секреты, которые позволят сделать выпечку очень ароматной и вкусной

Вкусная выпечка – повод для гордости любой хозяйки. Умение приготовить пышный и ароматный пирог или торт – проявление настоящего мастерства. Однако, если ваши навыки пока недостаточно "прокачаны", не переживайте — есть настолько крутые рецепты, которые позволят испечь идеальный пирог любому.

Одним из таких рецептов в фейсбук-группе "Рецепты Коллижанок" делится Дмитрий Дячук. Говорит, печь просто невероятный медовик его научила теща. "Теща научила печь классический медовик. Душистый и вкусный! Теперь делимся с вами рецептом. Сохраните себе, чтобы не потерять. Снова ради вас выдаю тещин рецепт", — пишет автор.

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.
  • сахар — 2 стакана
  • мука — 4 стакана
  • кефир — 1 стакан
  • мед – 3 ст.л.
  • сода – 1 ст.л.
  • масло — 100 мл
  • вода — 0,5 стакана
  • грецкие орехи — 1 стакан
  • гвоздика – 8 шт.

Приготовление:

  1. Три ложки сахара "сжигаем" в кастрюле, а когда он потемнеет, доливаем пол стакана кипятка, размешиваем и ставим охлаждаться.
  2. Яйца взбиваем с сахаром до однородной массы.
  3. Кефир выливаем в глубокий сосуд и добавляем соду, хорошо перемешиваем.
  4. К массе из яиц и сахара добавляем кефир, растительное масло, мед, сожженный сахар и снова все хорошенько перемешиваем.
  5. Постепенно добавляем просеянную муку, постоянно размешивая массу, чтобы не было комочков.
  6. После этого к уже готовому тесту добавляем очищенные измельченные орехи и гвоздику и все хорошо вымешиваем.
  7. Форму для запекания застилаем пергаментом, смазываем растительным маслом и посыпаем мукой. Выливаем тесто в форму и оставляем настаиваться на всю ночь.
  8. Выпекаем традиционный тещин медовик в духовке 50 мин при температуре 180°С. Остывать он должен прямо в духовке.

Раньше мы делились необычным рецептом торта "Муравейник", который благодаря одной интересной детали получается даже вкуснее, чем в детстве. А главное – такой десерт сможет приготовить каждый.

Теги:
#Рецепт #Пирог #Выпечка #Медовик