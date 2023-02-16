Медовник с детства по рецепту тещи: готовим рыхлый и ароматный пирог на стакане кефира

Секреты, которые позволят сделать выпечку очень ароматной и вкусной

Вкусная выпечка – повод для гордости любой хозяйки. Умение приготовить пышный и ароматный пирог или торт – проявление настоящего мастерства. Однако, если ваши навыки пока недостаточно "прокачаны", не переживайте — есть настолько крутые рецепты, которые позволят испечь идеальный пирог любому.

Одним из таких рецептов в фейсбук-группе "Рецепты Коллижанок" делится Дмитрий Дячук. Говорит, печь просто невероятный медовик его научила теща. "Теща научила печь классический медовик. Душистый и вкусный! Теперь делимся с вами рецептом. Сохраните себе, чтобы не потерять. Снова ради вас выдаю тещин рецепт", — пишет автор.

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.

сахар — 2 стакана

мука — 4 стакана

кефир — 1 стакан

мед – 3 ст.л.

сода – 1 ст.л.

масло — 100 мл

вода — 0,5 стакана

грецкие орехи — 1 стакан

гвоздика – 8 шт.

Приготовление:

Три ложки сахара "сжигаем" в кастрюле, а когда он потемнеет, доливаем пол стакана кипятка, размешиваем и ставим охлаждаться. Яйца взбиваем с сахаром до однородной массы. Кефир выливаем в глубокий сосуд и добавляем соду, хорошо перемешиваем. К массе из яиц и сахара добавляем кефир, растительное масло, мед, сожженный сахар и снова все хорошенько перемешиваем. Постепенно добавляем просеянную муку, постоянно размешивая массу, чтобы не было комочков. После этого к уже готовому тесту добавляем очищенные измельченные орехи и гвоздику и все хорошо вымешиваем. Форму для запекания застилаем пергаментом, смазываем растительным маслом и посыпаем мукой. Выливаем тесто в форму и оставляем настаиваться на всю ночь. Выпекаем традиционный тещин медовик в духовке 50 мин при температуре 180°С. Остывать он должен прямо в духовке.

Раньше мы делились необычным рецептом торта "Муравейник", который благодаря одной интересной детали получается даже вкуснее, чем в детстве. А главное – такой десерт сможет приготовить каждый.