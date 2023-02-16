Как правильно защитить ноги от морозов: три момента, из-за которых мы замерзаем

Правильно подобранная обувь – один из самых важных моментов

Хотя зима в этом году и выдалась чрезвычайно теплой, простудиться можно и при небольших "минусах". Первое, на что стоит обратить внимание, чтобы не замерзнуть на улице — ваша обувь. Именно от замерзших ног больше всего ощущается неприятный холодок, который распространяется по всему телу. Существует несколько простых советов, которые помогут держать ноги в тепле. Однако не всегда помогают даже они.

Почему некоторые лайфхаки "не действуют", решил рассказать apostrophe. Разберем три самых популярных случая, когда мы можем делать что-то неправильно, и из-за этого наши ноги продолжают мерзнуть.

1 — Толщина обуви

Прежде всего вам нужно выбрать правильную обувь – толщина подошвы не должна быть менее 2 см, а сама обувь не должна плотно облегать ногу, ведь это приводит к частичному нарушению кровообращения, из-за чего ступни ног быстро замерзают. Помните, что между ступней и обувью всегда должна оставаться тонкая воздушная прослойка.

2 — Стельки

Проверьте свои стельки: если они кожаные, замените их на шерстяные или меховые. А лучшим вариантом станут вообще стельки с алюминиевой подкладкой. Вот только для того, чтобы с ними было удобно в обуви, она должна быть вам немного великовата. Раньше мы уже рассказывали, какой стороной класть стельки с фольгой, ведь большинство людей выбирает неправильный вариант.

3 — Ткань тоже важна

Зимой рекомендовано отдать предпочтение колготкам и носкам из натуральной шерсти или термоноскам. Главное — не забывать о воздушной прослойке между ногой и обувью, чтобы эффект не получился обратным.

Раньше мы рассказывали, как самая популярная в мире специя может спасти ваш дом от влаги и плесени зимой. Этим лайфхаком пользуются даже за границей, чтобы не переплачивать.