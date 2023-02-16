Как отстирать очень грязные кухонные полотенца без машинки: они будут как новые

Этот трюк позволит вам удалить все микробы и бактерии с кухонных полотенец

Грязные, засаленные кухонные полотенца, пятна на которых не выстирываются даже дорогими средствами, — это головная боль многих домохозяек. И мы знаем, как помочь с решением этой проблемы.

Чтобы восстановить чистоту и блеск полотенец после использования на кухне, нужно вооружиться несколькими подручными средствами и микроволновкой, пишет santeplus. Эта хитрость поможет удалить различные пятна и загрязнения всего за 5 минут.

Как отстирать кухонные полотенца без стиральной машинки

Начните с замачивания полотенца в мыльной воде. Ложка марсельского мыла или жидкости для мытья посуды на литр воды может помочь.

Оставьте их в растворе настоятся на несколько минут, а затем замочите полотенца в тазу с литром горячей воды и чашкой уксуса. Уксусная кислота улучшит очистку и устранит бактерии и микробы.

После прополощите кухонное полотенце в холодной воде и поместите его в микроволновую печь на максимальную мощность на пять минут. Это действие навсегда устранит любое присутствие бактерий и микробов.

Используйте плоскогубцы, чтобы достать кухонное полотенце из микроволновой печи, чтобы не обжечься.

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