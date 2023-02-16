Придется затянуть пояса: для 4 знаков Зодиака февраль окажется не очень удачным

Придется немного постараться, чтобы не попасть в неприятность

Февраль обещает много неожиданностей. Для кого-то изменения будут приятными — раньше астрологи назвали трех счастливчиков, у которых в феврале все изменится, а для кого-то последний месяц зимы приготовил новые испытания. И в этот раз неприятные сюрпризы коснутся их кошелька.

Кому в этом месяце лучше забыть о кредитной карте и научиться затягивать пояса, рассказывает NV. Таких знаков Зодиака в общей сложности четыре и все они в конце февраля, скорее всего, будут неприятно удивлены своим финансовым положением.

Близнецы

Заключительный месяц зимы будет для них неоднозначным и рисковым – это неудачное время, чтобы пробовать что-то откладывать и тем более пытаться инвестировать. Близнецам-предпринимателям следует быть осторожными с делами, поскольку есть немалый риск понести убытки. Совершать серьезные покупки и заключать важные сделки лучше во второй половине месяца. Предложения же, которые вызывают у вас хоть малейшее сомнение, сразу отметайте.

Рак

Им звезды советуют пересмотреть свои отношения с деньгами и активно формировать финансовую подушку. Это хорошее время, чтобы попытаться отложить что-нибудь себе на будущее. Есть шансы, что уже весной появятся желания и возможности, для реализации которых вам понадобятся средства.

Лев

В феврале Львам придется отказаться от многих прихотей. Им это, конечно, не понравится, но ничего особенно страшного в этом нет. Сэкономленные средства лучше отложить на будущее – в этом году вам может понадобиться определенный финансовый запас. Будьте осторожны, ссужая кому-то или у кого-то деньги — есть вероятность попасть в неприятность.

Весы

В последний месяц Весам, вероятно, придется обращаться за финансовой помощью к друзьям или родственникам. Если они не смогут помочь, то есть вероятность, что им придется брать кредит, чтобы решить текущие финансовые вопросы. В феврале не пытайтесь обогатиться, инвестируя деньги во что-то — есть риск потерять немалую сумму.

Раньше мы рассказывали о трех знаках Зодиака, которых очень любят деньги. Им постоянно везет с финансами и, как выяснилось, неспроста.