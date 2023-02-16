Леонардо Ди Каприо пожертвовал деньги Украине: кому решил помочь актер

Популярный актер не остался в стороне бед пострадавших от войны украинцев

Украину в борьбе с российским агрессором поддерживает много голливудских звезд. Звезда "Игр престолов" Джек Глисон привез пикап для ВСУ, а легендарный актер Леонардо Ди Каприо сделал пожертвование в благотворительный фонд первой леди Елены Зеленской.

Информация об этом появилась на странице Фундации Елены Зеленской в Фейсбук в четверг, 16 февраля. Организация благодарит актера за оказанную поддержку. Средства направят на поддержку детей, наиболее пострадавших от войны.

В Фонде подробнее рассказали, кому именно помогут деньги Ди Каприо. В частности, речь идет о девочке Вике из семьи Родных, у которой психическое расстройство. С большим трудом ребенка эвакуировали из Херсона. Поддержат юную переселенку Виолетту Ханадаеву, которой пришлось дважды встретит войну. Часть средств направят для поддержки детского дома семейного типа Олешко, который остался без крыши над головой, пока отец защищает Украину на фронте.

"Спасибо, Леонардо, за то, что присоединились к Фонду Елены Зеленской. Только вместе мы сможем изменить жизнь", — говорится в публикации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за Украину выступили многие звезды мировой величины. Лично приезжали в нашу страну во время полномасштабной войны голливудская звезда Анджелина Джоли, популярная актриса Джессика Честейн и "образцовый самец" Бен Стиллер.