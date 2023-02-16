Как поливать рассаду, чтобы она лучше росла: важный нюанс

От полива зависит, будут ли ваши результаты по выращиванию рассады удачными

Весна еще не наступила, но опытные дачники уже заняты работой, ведь сезон выращивания рассады уже стартовал. Этот этап требует кропотливости, иначе не видать урожая. Очень важно правильно поливать растения.

Для рассады лучше подбирать определенную воду или как минимум обрабатывать ее. Существует ряд важных нюансов, соблюдение которых обеспечит наилучший результат. Какой водой нужно поливать рассаду, рассказывает ресурс ukr.media.

Так, наиболее подходит для полива рассады мягкая вода, в которой нет соли и примесей. Тогда растения смогут полностью усвоить "питье". В идеале рекомендуется поливать рассаду водой, взятой из чистой реки или озера, а также дождевой или талым снегом.

Конечно, найти такую жидкость не очень просто. Поэтому есть выход: "улучшить" воду из-под крана, убрав из нее хлор. Для этого жидкость должна отстояться в течение 2 суток в открытой емкости. Чтобы избавиться от примесей соли, нужно пропустить жесткую воду через фильтр.

Если этот вариант вам тоже не подходит, то есть альтернатива, возможно, более дорогая. Поливать рассаду можно чистой бутилированной водой.

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