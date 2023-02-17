Прощеное воскресенье 2023: какого числа и как правильно просить прощения

Дата праздника переходящая, и зависит от празднования Масленицы

С 20 по 26 февраля отмечается один из самых вкусных праздников в году — Масленица, в течение которого принято печь блин и развлекаться. А завершается "блинная неделя" Прощенным воскресеньем — днем, когда принято отпускать все обиды и просить прощения у родных, друзей и знакомых.

Телеграф рассказывает, когда в 2023 году отмечается Прощенное воскресенье, о важных традициях и запретах этого дня. А также о том, как правильно просить прощения в этот праздник

Прощенное воскресенье 2023: дата и традиции

В 2023 году празднование Прощенного воскресенья припадает на 26 февраля. В этот день люди просят прощения друг у друга за все оскорбления, вызванные в течение года. Древние монахи считали, что такой обряд очищает душу и совесть.

Также существует обычай посещать могилы умерших родственников, чтобы и у них попросить прощения.

Прощенное воскресенье 2023: как правильно просить прощение

Прощение нужно просить сначала у самых близких, при чем сначала извинятся должны старшие перед младшими. Более того, желательно просить прощения за конкретные поступки — выражение "прости за все" не подходит.

Когда у Вас просят прощения в этот день, на эту просьбу принято отвечать: "Бог простит, и я прощаю". Если же вы не готовы простить человека, то лучше так и сказать: "Я пока не могу тебя простить, но я искренне желаю, чтобы Бог тебя простил".

Прощенное воскресенье 2023: что нельзя делать

В этот день запрещается ругаться, сквернословить, повышать голос, оскорблять кого-то и самому обижаться, а также нельзя отказывать в помощи ближнему. Под запретом употребление алкоголя и громкие вечеринки. Также стоит отказаться от стирки, шитья, уборки.

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