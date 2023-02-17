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Таропрогноз на 18 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на восемнадцатый день февраля
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на восемнадцатый день февраля. Фото telegraf.com.ua

У некоторых начало выходных будет очень благоприятным

В субботу, 18 февраля, многие будут склонны отгородиться от мира, в то время как других поджидают хорошие новости и приобретения.

Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на восемнадцатый день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Туз пентаклей, Двойка мечей, перевернутый Отшельник

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Туз пентаклей

Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. В ближайшее время она обещаем Вам процветание и новые приобретения. Ждите хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.

Двойка мечей

На карте Вы можете увидеть женщину, которая, вооружившись, отгородилась от всего, что происходит вокруг. Постарайтесь взять с нее пример в ближайшем будущем. Есть риск, что Вас попытаются вовлечь в конфликты, или возникнет необходимость принимать важное решение, — абстрагируйтесь и повремените, сейчас велик шанс наделать глупостей.

Перевернутый Отшельник

Эта карта указывает на то, что в субботу кто-то или что-то может тревожить Ваш покой, Вы будете склонны спорить со всем миром и зря игнорировать чужую помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие два знака Зодиака утонут в любви в 2023 году по картам Таро.

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