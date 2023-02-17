Удар током при зарядке телефона: 4 простых совета, как обезопасить себя

Важно проверять устройство на исправность, чтобы не стать жертвой удара током

Большинство из нас привыкли пользоваться смартфонами каждый день, не мысля без них своего существования. Такая техника регулярно нуждается в подзарядке, хотя не всегда этот процесс мы совершаем без ошибок. Иногда они бывают максимально серьезными, ведь пользователь может поплатиться за невнимательность собственным здоровьем. Речь идет о случаях, когда телефоны способны ударить током.

Существует четыре наиболее распространенные ошибки, которые допускают люди, прежде чем получить подобную травму. Как пишет Lifewire, общие шансы на удар током от телефона весьма низки, однако такая вероятность существует, поэтому лучше перестраховаться. Соблюдение отдельных ограничений является не только залогом собственной безопасности, но и подтверждением наличия здравого смысла.

Что следует делать, чтобы не стать жертвой поражения током?

Не пользуйтесь телефоном на зарядке во время купания

Мир знает случаи, когда люди случайно роняли смартфон на зарядке в ванную, из-за чего происходило короткое замыкание. Видели ли сцены в фильмах, где героев убивают с помощью включенных фенов в воде? Вот так может сработать и телефон. Заметим: для того, чтобы у человека остановилось сердце от удара током, понадобится всего 7 мА, которые будут влиять на наше тело в течение 3 секунд. Не пользуйтесь телефоном на зарядке во время купания, не заряжайте телефон в ванной комнате и откажитесь от удлинителей или зарядок с потертыми проводами. Последнее будет полезно в любом случае.

Лучше не пользуйтесь смартфоном во время зарядки вообще

Большинство современных смартфонов имеют батареи с низким напряжением, однако заряжая их, вы все равно получаете соединение с высоким напряжением. Это может быть опасным, если вдруг произойдет короткое замыкание или скачок напряжения. Именно поэтому лучше отказаться от использования телефона, пока он на зарядке. В крайнем случае позаботьтесь, чтобы питание смартфона осуществлялось под удлинителем с защитой от перенапряжения. Также не пользуйтесь наушниками, подключенными к телефону на зарядке.

Не покупайте дешевые зарядные устройства

Соглашаемся, иногда цены на гаджеты к телефонам вызывают неприятное удивление. Однако это все же лучше, чем поражение током от некачественного зарядного устройства. Старайтесь выбирать только проверенных производителей. "Телеграф" уже подробно описывал, как правильно выбрать новую зарядку для телефона.

Не заряжайте телефон в постели

Откажитесь от такой пагубной привычки, чтобы ненароком не уснуть с телефоном, а затем получить поражение током во время скачка напряжения. Также следите за качеством кабелей, которыми заряжаете гаджет – они не должны быть изношенными и потертыми. Используйте удлинители с защитой от перенапряжения.

Раньше мы рассказывали, какую опасность может нести зарядка телефона в машине и как избежать лишних проблем.

Также "Телеграф" писал о нескольких способах, которые могут помочь ускорить время заряда смартфона.