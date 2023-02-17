Модные тренды 2023 года: пять вещей, которые мы будем часто замечать на улицах (фото)

Базовые вещи, которыми должна пополнить свой гардероб любая модница

Что носить в этом году, чтобы выглядеть стильно и уверенно? На чем остановиться, чтобы выглядеть изысканно, но при этом не потерять свой стиль? Если вы об этом всерьез задумываетесь, то не беспокойтесь — эксперты уже назвали главные тренды ближайших сезонов.

Модницы из Лондона и Парижа считаются наиболее прогрессивными в мире fashion. Они не только выбирают трендовые вещи, но и умеют удачно их совмещать с базовыми элементами гардероба. Что же будут чаще всего носить в 2023 году британские и парижские модницы и какие 5 вещей будут в этом году на пике популярности, разбиралось издание Who What Wear.

1 — Атласная юбка

Юбка из атласа – это классическая базовая модель, которая снова становится популярной. Сейчас стоит присмотреться к более длинным юбкам красочных оттенков. В начале весны такую юбку можно стилизовать со свитерами и сапогами на каблуке, а летом — довершать образ майкой и мюлями.

2 — Двойные связки и трикотаж

Свитер, накинутый на плечи, – это непринужденный шикарный ансамбль. Его выбирают и лондонцы, и парижане.

Вещи по трикотажу будут с нами не только в этом сезоне, но и в следующем. Такой удобный свитер можно одеть под любой низ, а для создания многослойности сверху можно накинуть жакет, причем лучше — маскулинного кроя.

3 — Кожаная куртка-бомбер

Кожаные куртки размера оверсайз были популярны среди модниц в предыдущие сезоны и останутся актуальными весной. Однако в 2023-м можно присмотреться к кожаным курткам-бомберам, которые уже начинают носить скандинавские инфлюенсеры.

4 — Мешковатые джинсы

Широкие джинсы этого сезона будут занимать лидирующие позиции. Они будут хорошо подходить и к кроссовкам, и к обуви на высоком каблуке. А свободные джинсы с длинным пальто – это вообще неповторимый образ.

5 — Оверсайз

Эти вещи уже давно прижились в наших гардеробах. Однако в этом году обратите внимание, что модная основа — именно рубашка большого размера. Это действительно самый простой вариант, который можно сочетать с чем угодно: от джинсов до брюк и юбок.

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