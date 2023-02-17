Когда отмечается Вербное воскресенье в этом году: важные традиции праздника

Вход Господень в Иерусалим наступает за неделю до Пасхи

В 2023 году важнейший для христиан праздник Пасхи выпадает на 16 апреля, соответственно за неделю до этого события верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим, в народе этот день именуют Вербным воскресеньем. В этот раз дата праздника приходится на 9 апреля, если следовать юлианскому календарю (по григорианскому – 2 апреля).

"Телеграф" рассказывает, когда отмечается в 2023 году Вербное воскресенье, в чем особенности праздника Вход Господень в Иерусалим и с какими традициями связан этот день. У многих эта дата ассоциируется с веточками вербы, которые верующие хранят в течение года.

Вход Господень в Иерусалим: история праздника

Вход Господень в Иерусалим (официальное название праздника у церкви) завершает пост святой Четыредесятницы и одновременно начинает строгий пост Страстной недели, последней перед Пасхой. В этот день верующие чтят важное событие, описанное во всех Евангелиях: торжественный въезд Иисуса Христа после воскрешения в Вифании Лазаря в Иерусалим. Дата праздника Вход Господень в Иерусалим — 9 апреля 2023 года.

Почему Вербное воскресенье так называется

Библейские писания говорят о давнем обычае освящать в этот день пальмовые ветки, поэтому во многих странах этот праздник носит название Пальмовое воскресенье. Традиция завязалась, когда в древности жители Иерусалима встречали Господа Иисуса Христа, словно царя, подносив пальмовые ветви. В наших же краях это растение не распространено, поэтому пальмы заменили на веточки вербы.

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Традиции и запреты на Вербное воскресенье

В этот день все еще действуют запреты Великого поста, однако предполагается ряд послаблений. В Вербное воскресенье можно употреблять в пищу рыбу и морепродукты, растительное масло, горячие блюда, а еще разрешается выпить бокал вина.

Много обычаев связано с вербными ветками. Их освящают в храмах, приносят и ставят в дом, во дворе и даже в хлеву у домашнего скота. Верующие хранят вербу весь год. Считается, что освященную вербу нужно разместить в углах дома, чтобы так "защитить" его. Наши предки верили в целебные свойства этого растения и слегка постукивали вербовыми лозинами друг друга, в том числе детей. В этот момент принято приговаривать: "Не я бью, верба бьет".

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