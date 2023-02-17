Держим ноги в тепле: как подобрать себе носки в этом сезоне

Узнайте, как выбрать идеальную пару теплых носков

Чтобы намного реже сталкиваться с простудами, нужно обязательно держать ноги в тепле. А для этого необходимо носить теплые и комфортные носочки, которые даже можно сделать водонепроницаемыми.

Некачественные изделия начинают быстро натирать, в них холодно, плохие носки могут стать причиной проблем со здоровьем. Поэтому выбор хорошей пары в холодную пору всегда будет актуальным. Перед выбором носков нужно определиться с тем, для чего именно они вам нужны, пишет "Хочу".

Как правильно выбрать теплые носки

Учитывая информацию о том, хотите вы носки просто для дома, или для работы, спорта, несения службы, для прогулок, можно подобрать себе носки по таким критериям, как высота, материал, плотность. К примеру, для улицы можно выбрать специальные термоноски, которые выводят влагу, сохраняют температуру и обеспечивают сухость.

Для домашней обстановки подойдут шерстяные вязаные или тканые модели. Выбирайте такие, в которых можно ходить без домашних тапочек, то есть где имеется специальная плотная подошва. Для офиса, где не всегда тепло, лучше выбирать шерстяные тонкие изделия.

Носки с плотной подошвой для дома

Также обращайте внимание на дополнительную защиту в районе пятки, носка и верха носков. Если у вас грубая обувь, уплотнители на теплых изделиях предотвратят натирание и помогут легче перенести прогулку.

Подойдут гольфы для тех, кто не любит носить под брюками колготы. Лучше выбирать тонкую шерстяную модель — она будет держаться под коленом и дополнительно согревать тело. Также стоит учитывать натяжение резинки. Для чувствительной кожи нужны носки на слабой резинке, чтобы она не впивалась в ногу и не оставляла синяков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вернуть белизну белым носкам. Для того чтобы справиться с проблемой, можно попробовать один интересный способ.