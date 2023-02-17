Когда сеять помидоры на рассаду в 2023 году: перечень удачных дат

Многие дачники при посеве семян томатов ориентируются на лунный календарь

Уже в конце февраля стартовал сезон посева семян различных культур на рассаду. Что касается томатов, то ими лучше заняться в первые два месяца весны. Для удобства можно ориентироваться на лунный календарь, которым часто пользуются огородники.

Выделяют ряд благоприятных дней в марте и апреля 2023 года, когда нужно сеять семена томатов на рассаду. Важно также подготовить хороший грунт, чтобы семена точно принялись, говорится в материале ukr.media.

Когда сеять семена томатов на рассаду в 2023 году по лунному календарю

Благоприятные даты в марте: 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Удачные дни в апреле: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13

Если вы планируете выращивать помидоры в теплице, то смело начинайте работы в первом месяце весны. В случае роста культуры на открытой почве, лучше с рассадой не спешить, а начать посев с конца марта – начала апреля. Так растения укрепятся под достаточным количеством солнца и в будущем принесут щедрый урожай.

Что важно учесть при посеве семян помидоров на рассаду? Во-первых, лучше всего удобрить грунт органическими подкормками в соотношении 2:1. Во-вторых, обеспечьте в таре отверстия для отвода лишней влаги, а уже после заполните землей. В-третьих, глубина посева не должна превышать 2 см. Кроме того, для выращивания рассады томатов рекомендуется определенная температура (не ниже 25 градусов тепла) и своевременный полив. Уже спустя неделю растения начнут всходить.

Ранее "Телеграф" рассказывал о нюансах посева рассады на перцы в 2023 году. Этим растением можно заняться уже с февраля.