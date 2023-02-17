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Салат с яйцами и медом, к которому даже не надо мяса: простой рецепт фантастической вкуснятины

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Автор
Такого салата, мы уверены, вы еще никогда не пробовали
Такого салата, мы уверены, вы еще никогда не пробовали. Фото publish.com.ua

Выглядит такой салат очень аппетитно, особенно если добавить не только красные, но и желтые или розовые помидоры

Мясные салаты – бесспорно "короли" любого зимнего застолья. В холодное время года так и хочется съесть чего-нибудь жирненького и сытного, например, несколько ложек традиционного Оливье с курочкой или салата с языком, от которого будут в восторге все гости. Однако вкусный и сытный салат можно приготовить и без добавления мяса или колбасы.

Рецептом такой вкуснятины делится сайт prostoway. Этот салат, говорят авторы, очень просто готовится, а по вкусу просто непревзойденный. Испортить его крайне тяжело, ведь в нем используется минимальное количество ингредиентов, прекрасно сочетающихся между собой.

Ингредиенты:

  • яйца — 4-6 шт.
  • помидоры — 2-3 шт. (можно взять разноцветные)
  • твердый сыр — два вида
  • сметана
  • соль, перец — по вкусу
  • сухой чеснок
  • лимонный сок
  • мед

Приготовление:

  1. Яйца, помидоры и один из двух видов сыра нарежьте кубиками.
  2. Второй вид сыра натрите на терку.
  3. Смешайте сметану с сухим чесноком, солью, лимонным соком и добавьте немного меда (можно использовать как натуральный, так и искусственный).

Именно интересная заправка делает этот салат просто невероятным по вкусу. Да и аромат у него прекрасный. Вам и вашей семье точно понравится столь простой и изысканный рецепт!

Раньше мы рассказывали, как приготовить теплый салат из свеклы, который будет в 100 раз вкуснее винегрета. Рецепт оказался очень простым, да и ингредиентов нужно совсем немного.

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