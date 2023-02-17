Салат с яйцами и медом, к которому даже не надо мяса: простой рецепт фантастической вкуснятины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Выглядит такой салат очень аппетитно, особенно если добавить не только красные, но и желтые или розовые помидоры
Мясные салаты – бесспорно "короли" любого зимнего застолья. В холодное время года так и хочется съесть чего-нибудь жирненького и сытного, например, несколько ложек традиционного Оливье с курочкой или салата с языком, от которого будут в восторге все гости. Однако вкусный и сытный салат можно приготовить и без добавления мяса или колбасы.
Рецептом такой вкуснятины делится сайт prostoway. Этот салат, говорят авторы, очень просто готовится, а по вкусу просто непревзойденный. Испортить его крайне тяжело, ведь в нем используется минимальное количество ингредиентов, прекрасно сочетающихся между собой.
Ингредиенты:
- яйца — 4-6 шт.
- помидоры — 2-3 шт. (можно взять разноцветные)
- твердый сыр — два вида
- сметана
- соль, перец — по вкусу
- сухой чеснок
- лимонный сок
- мед
Приготовление:
- Яйца, помидоры и один из двух видов сыра нарежьте кубиками.
- Второй вид сыра натрите на терку.
- Смешайте сметану с сухим чесноком, солью, лимонным соком и добавьте немного меда (можно использовать как натуральный, так и искусственный).
Именно интересная заправка делает этот салат просто невероятным по вкусу. Да и аромат у него прекрасный. Вам и вашей семье точно понравится столь простой и изысканный рецепт!
Раньше мы рассказывали, как приготовить теплый салат из свеклы, который будет в 100 раз вкуснее винегрета. Рецепт оказался очень простым, да и ингредиентов нужно совсем немного.