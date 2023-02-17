Салат с яйцами и медом, к которому даже не надо мяса: простой рецепт фантастической вкуснятины

Выглядит такой салат очень аппетитно, особенно если добавить не только красные, но и желтые или розовые помидоры

Мясные салаты – бесспорно "короли" любого зимнего застолья. В холодное время года так и хочется съесть чего-нибудь жирненького и сытного, например, несколько ложек традиционного Оливье с курочкой или салата с языком, от которого будут в восторге все гости. Однако вкусный и сытный салат можно приготовить и без добавления мяса или колбасы.

Рецептом такой вкуснятины делится сайт prostoway. Этот салат, говорят авторы, очень просто готовится, а по вкусу просто непревзойденный. Испортить его крайне тяжело, ведь в нем используется минимальное количество ингредиентов, прекрасно сочетающихся между собой.

Ингредиенты:

яйца — 4-6 шт.

помидоры — 2-3 шт. (можно взять разноцветные)

твердый сыр — два вида

сметана

соль, перец — по вкусу

сухой чеснок

лимонный сок

мед

Приготовление:

Яйца, помидоры и один из двух видов сыра нарежьте кубиками. Второй вид сыра натрите на терку. Смешайте сметану с сухим чесноком, солью, лимонным соком и добавьте немного меда (можно использовать как натуральный, так и искусственный).

Именно интересная заправка делает этот салат просто невероятным по вкусу. Да и аромат у него прекрасный. Вам и вашей семье точно понравится столь простой и изысканный рецепт!

Раньше мы рассказывали, как приготовить теплый салат из свеклы, который будет в 100 раз вкуснее винегрета. Рецепт оказался очень простым, да и ингредиентов нужно совсем немного.