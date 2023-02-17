Какое удобрение укрепит рассаду: необходимый ингредиент есть в вашем холодильнике

Удобрить рассаду можно абсолютно натуральным продуктом

Если вы выращиваете рассаду своими руками, то не забывайте об удобрениях. Можно обойтись без лишних химикатов, ведь в качестве подкормки подойдут доступные натуральные ингредиенты. Один из таких – обычное молоко.

Сделать удобрение для рассады с молоком очень просто. Подкормка способствует укреплению растений и более быстрому росту, говорится в материале ukr.media.

Удобрять рассаду подкормкой на основе молока нужно правильно. Вовсе не значит, что вам нужно поливать семена этим продуктом. Молоко в данном случае – один из ключевых компонентом удобрения.

Как изготовить удобрение с молоком для рассады:

В стакан молока добавьте четыре капли йода.

Тщательно смешайте.

Влейте смесь, которая получилась, в 1 литр чистой воды.

Как видите, все максимально просто. Как именно удобрять рассаду молочной подкормкой? Лучше всего применять эту подкормку для внекорневой обработки корней. Распыляйте раствор на растения не чаще одного раза в неделю. Благодаря этой манипуляции рассада будет расти быстро, а растения будут выносливыми.

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