Как сделать твердый сыр дома за 15 мин: самый простой рецепт из двух базовых ингредиентов
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Главное — выбирать действительно качественные и проверенные продукты
Учитывая неустанно растущие цены и то, что на рынке постоянно присутствует сырный фальсификат (так называемый "сырный продукт", который некоторые производители пытаются выдать за настоящий сыр и продать примерно по той же цене), многие украинцы задумываются над тем, нельзя ли сделать вкусный сыр самостоятельно?.. И, как выяснилось, можно. Не в промышленных масштабах, конечно, но приготовить небольшую порцию для себя и своей семьи вполне реально.
Более того, для этого вам понадобится всего два базовых ингредиента и минимум времени. А на вкус домашний твердый сыр "с дырочками" будет не хуже покупного, передают "Патриоты Украины". Главное, чтобы творог и молоко были натуральными и очень высокого качества.
Ингредиенты:
- Сыр 5% — 400 г
- Молоко 3,2% — 400 г
- Соль – 1/2 ч.л.
- Сода – ⅓ – ½ ч. л.
- Сливочное масло (по желанию) — 15 г +
Приготовление:
- Выкладываем сыр, а затем выливаем молоко в кастрюлю и ставим на плиту нагреваться, периодически помешивая. Греем эти компоненты до появления желтой сыворотки. Буквально через 3-4 мин сыворотка полностью выделится, но до кипения массу доводить нельзя! Вы увидите, что сыр начал тянуться и его уже можно собрать в комок.
- Тогда отделяем творог от сыворотки с помощью сита и перекладываем наш будущий творог в кастрюлю, добавляем соль и соду, хорошенько перемешиваем (сода вступит в реакцию с молочной кислотой и масса начнет плавиться). Если же вы увидите, что этого недостаточно и творог не сплавился, добавьте еще немного соды, но помните, что на такую массу молочных продуктов более пол чайной ложки соды добавлять нельзя, потому что потом она будет ощущаться на вкус.
- Включаем небольшой огонь и плавим сыр, постоянно перемешивая. Можно это делать и на водяной бане.
- Добавляем сливочное масло, чтобы увеличить жирность продукта – если хотите. Можно 15 г, а можно и больше. Хорошо вымешиваем, пока масло не растворится.
- Берем небольшую формочку для нашего будущего куска сыра и смазываем ее сливочным маслом. Утрамбовываем творог, накрываем пищевой пленкой и даем остыть при комнатной температуре. Позже переставляем его в холодильник.
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