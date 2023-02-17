Как сделать твердый сыр дома за 15 мин: самый простой рецепт из двух базовых ингредиентов

Главное — выбирать действительно качественные и проверенные продукты

Учитывая неустанно растущие цены и то, что на рынке постоянно присутствует сырный фальсификат (так называемый "сырный продукт", который некоторые производители пытаются выдать за настоящий сыр и продать примерно по той же цене), многие украинцы задумываются над тем, нельзя ли сделать вкусный сыр самостоятельно?.. И, как выяснилось, можно. Не в промышленных масштабах, конечно, но приготовить небольшую порцию для себя и своей семьи вполне реально.

Более того, для этого вам понадобится всего два базовых ингредиента и минимум времени. А на вкус домашний твердый сыр "с дырочками" будет не хуже покупного, передают "Патриоты Украины". Главное, чтобы творог и молоко были натуральными и очень высокого качества.

Ингредиенты:

Сыр 5% — 400 г

Молоко 3,2% — 400 г

Соль – 1/2 ч.л.

Сода – ⅓ – ½ ч. л.

Сливочное масло (по желанию) — 15 г +

Приготовление:

Выкладываем сыр, а затем выливаем молоко в кастрюлю и ставим на плиту нагреваться, периодически помешивая. Греем эти компоненты до появления желтой сыворотки. Буквально через 3-4 мин сыворотка полностью выделится, но до кипения массу доводить нельзя! Вы увидите, что сыр начал тянуться и его уже можно собрать в комок. Тогда отделяем творог от сыворотки с помощью сита и перекладываем наш будущий творог в кастрюлю, добавляем соль и соду, хорошенько перемешиваем (сода вступит в реакцию с молочной кислотой и масса начнет плавиться). Если же вы увидите, что этого недостаточно и творог не сплавился, добавьте еще немного соды, но помните, что на такую массу молочных продуктов более пол чайной ложки соды добавлять нельзя, потому что потом она будет ощущаться на вкус. Включаем небольшой огонь и плавим сыр, постоянно перемешивая. Можно это делать и на водяной бане. Добавляем сливочное масло, чтобы увеличить жирность продукта – если хотите. Можно 15 г, а можно и больше. Хорошо вымешиваем, пока масло не растворится. Берем небольшую формочку для нашего будущего куска сыра и смазываем ее сливочным маслом. Утрамбовываем творог, накрываем пищевой пленкой и даем остыть при комнатной температуре. Позже переставляем его в холодильник.

Раньше мы рассказывали о специи, несколько граммов которой превратят обычную гречку во что-то невероятное. Вы даже не представляете, насколько изменится вкус блюда, если знать, что к нему добавить.