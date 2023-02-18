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Таропрогноз на 19 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на девятнадцатый день февраля
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на девятнадцатый день февраля. Фото telegraf.com.ua

Некоторых в последний день недели подстерегают соблазны и неприятности

В воскресенье, 19 февраля, некоторые могут оступиться, совершить ошибку или просто быть чрезмерно эмоциональным, в то время как другие наоборот смогут успешно провернуть все дела.

Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на девятнадцатый день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Королева кубков, Дьявол, Король пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Королева кубков

Возможно, в последний день недели Вы будете склонны воспринимать все слишком близко к сердцу. Так что постарайтесь не накручивать себя и провести как можно больше времени с близкими.

Дьявол

Это карта страхов и ошибок, которые совершаются под их влиянием. Будьте бдительны в воскресенье, можно попасть под чье-то дурное влияние или запутаться, предаться порокам или дурным привычкам.

Король пентаклей

Эта карта обещает подъем в рабочих делах. Самое время подвести итоги своей работы, провести анализ и сделать выводы. Если захочется сразу взяться за новое дело, — не отказывайте себе в этом. Но не забудьте также и об отдыхе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.

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