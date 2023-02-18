В какое время суток нужно открывать окна, когда холодно: самый оптимальный период

Ни в коем случае нельзя пренебрегать проветриванием

"На улице дождь, снег, сильный ветер — не буду проветривать, только холод впущу" — это одна из самых "грубых" ошибок, которую допускают многие. Даже в середине зимы, в морозы, вентиляция дома необходима для сохранения вашего же здоровья. Поэтому сегодня мы хотим рассказать вам, как правильно проветривать дом в холода.

Не забывайте, что открывать окна в доме необходимо даже зимой, чтобы укрепить свою иммунную защиту, которая часто подвергается испытанию. Именно ежедневно проветривая дом, можно избежать аллергии и дышать здоровым воздухом, пишет santeplus. Какое же лучшее время и оптимальная продолжительность для проветривания дома?

Как правильно проветривать квартиру в холода

Чтобы правильно проветривать спальню, не рассеивая тепло, необходимо открыть окно и держать дверь закрытой. Таким образом, воздух будет эффективно циркулировать по всему помещению. Дайте вашей комнате достаточно проветриться, чтобы в полной мере насладиться чистым воздухом внутри.

Когда и сколько проветривать дом зимой

Что касается времени вентиляции, эксперты рекомендуют короткие, но частые интервалы. Чтобы улучшить качество воздуха в жилых помещениях, было бы неплохо открывать окна не менее чем на 10 минут три-четыре раза в день. Идеальное время — раннее утро, около 7:00 или 8:00, или поздно вечером, после 22:00, потому что загрязнение окружающей среды ниже, чем днем.

Также ранее "Телеграф" писал, что для утепления окон в зимнее время подойдет бюджетный материал — пупырчатая пленка. А еще мы рассказывали, какие лайфхаки помогут определить, с какой части окна дует.