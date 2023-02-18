Модный сезон весна-лето 2023: какие оттенки красного будут популярны в одежде (фото)

На какой именно красный стоит обращать внимание в этом сезоне

Если вы хотите выглядеть модно и быть в теме, за мировыми трендами хоть немного, но следить придется. Чтобы выглядеть на все сто в новом сезоне, обратите внимание на пять весенних формул. А еще – на цвета, которые будут популярны в одежде.

В частности, на оттенки красного, которые в ближайшем сезоне весна-лето 2023 года будут представлены практически у каждого бренда. Как отмечает Vogue.ua, красный цвет настолько привлекает внимание, что выходит за пределы тенденций и сезонов. В этой подборке вы найдете самые красивые образы в модных красных оттенках этого сезона – от сложного цвета Viva Magenta до яркого Fiery Red.

Viva Magenta

Именно так выглядит Viva Magenta - цвет 2023 года

Главным оттенком 2023 года по версии Института цвета Pantone стал Viva Magenta (это малиново-красный оттенок с фиолетовым подтоном). Его в новом сезоне можно встретить во многих коллекциях брендов.

Fiery Red

А это еще один оттенок, который заполонил модные подиумы в сезоне весна-лето 2023. Огненно-красный цвет под названием Fiery Red — это яркий, страстный и дерзкий оттенок, подходящий смелым девушкам, которые любят привлекать к себе внимание.

Бордовый

Оттенок выдержанного красного вина в новом сезоне занял главные позиции в коллекциях мировых брендов. Этот глубокий и сдержанный оттенок прекрасно смотрится как соло в монохромных ансамблях, так и в паре с другими цветами. Вы можете даже попробовать замиксовать разные ткани и фактуры в однотонных образах, вдохновившись коллекциями Rokh и Bottega Veneta.

Классический красный

Вечная классика, никогда не покидающая модные подиумы. Классический красный в весенних коллекциях брендов можно найти как в деликатных тканях, так и в плотных, теплых и шершавых фактурах. Выбирать точно есть из чего.

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