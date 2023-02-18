Как спасти ноутбук, на который что-то разлилось: проверенный годами метод

Специалисты назвали напиток, который хуже всего влияет на технику и может убить ваш ноутбук буквально за несколько дней. Конечно же, если он не "умер" сразу из-за короткого замыкания

Плохая привычка пить чай, кофе и другие напитки возле техники иногда может дорого обойтись. Это даже хуже, чем постоянно выключать ноутбук кнопкой питания, потому что в таком случае "конец" ему может прийти мгновенно.

Немногие об этом знают, но степень повреждения лэптопа будет зависеть не только от того, насколько много жидкости вылилось и как быстро вы выключили ноутбук, но и от того, что именно оказалось у него внутри — чай, кофе, обычная вода или газировка. Что делать при возникновении такой неприятной ситуации, рассказывает технологический журнал smart and young.

Степень повреждения ноутбука, в зависимости от жидкости:

Вода . Может вызвать короткое замыкание, она способна добраться до самых отдаленных уголков ноутбука. Даже если сначала ноутбук продолжает работать, вода может вызвать эрозию металлических частей и шлейфов, что впоследствии приведет к поломке.

. Может вызвать короткое замыкание, она способна добраться до самых отдаленных уголков ноутбука. Даже если сначала ноутбук продолжает работать, вода может вызвать эрозию металлических частей и шлейфов, что впоследствии приведет к поломке. Чай, кофе, молоко, пиво, соки, напитки с добавлением сахара. В их состав входят органические кислоты, приводящие к постепенному разрушению не только металлических частей, но и печатных плат. А сахар после высыхания вызывает залипание кнопок на клавиатуре.

В их состав входят органические кислоты, приводящие к постепенному разрушению не только металлических частей, но и печатных плат. А сахар после высыхания вызывает залипание кнопок на клавиатуре. Газированные напитки. Худший из всех возможных вариантов, ведь такие напитки содержат агрессивную ортофосфорную кислоту. Она способна разрушить ноутбук изнутри за несколько дней.

Как спасти ноутбук, на который что-то пролилось?

Необходимо сразу отключить ноутбук от розетки и вынуть батарею. Это поможет избежать короткого замыкания. Тогда отключаем и забираем от ноутбука все подключенные устройства. Далее нужно перевернуть ноутбук, чтобы жидкость могла свободно с него стекать, а не дальше проникать внутрь. Однако при большом количестве жидкости ноутбук следует перевернуть вентиляционными отверстиями вниз – тогда жидкость сможет вытекать из корпуса. Тщательно протираем поверхность сухими салфетками. Главное – не используйте синтетику, которая вызывает накопление статического электричества! Не включайте ноутбук 3-4 дня, пока он не просохнет.

Однако это не все: даже если спустя несколько дней ноутбук включился и работает, не забывайте, что внутри остались следы жидкости. Вещества, входящие в состав напитка, продолжают незаметно разрушать вашу технику изнутри. Поэтому лэптоп нужно очистить от последствий несчастного случая.

Лучший вариант, конечно, обратиться в сервисный центр, однако попробовать исправить ситуацию можно и самостоятельно. Для этого нужно:

Разобрать ноутбук. Эта процедура может оказаться достаточно сложной, так что поищите в интернете руководство по разбору именно вашей модели.

Эта процедура может оказаться достаточно сложной, так что поищите в интернете руководство по разбору именно вашей модели. Поиск следов жидкости и чистка деталей . Внимательно просмотрите все детали, особенно клавиатуру и материнскую плату. Следы потеков, разный налет и потемнение следует максимально осторожно чистить мягкой тканью без ворса или мягкой зубной щеткой. Затем по всем подозрительным местам "проходятся" спиртовым раствором, а после этого — дистиллированной водой. Оставьте комплектующие сушиться примерно на 2 дня.

. Внимательно просмотрите все детали, особенно клавиатуру и материнскую плату. Следы потеков, разный налет и потемнение следует максимально осторожно чистить мягкой тканью без ворса или мягкой зубной щеткой. Затем по всем подозрительным местам "проходятся" спиртовым раствором, а после этого — дистиллированной водой. Оставьте комплектующие сушиться примерно на 2 дня. Сбор ноутбука и проверка его работоспособности. Если он все же не работает, остается единственный вариант – обратиться за помощью к мастерам.

Раньше мы рассказывали, на что обратить внимание, если ноутбук внезапно перестал воспринимать зарядку. Скорее всего, проблема в одной из трех наиболее распространенных неполадок, каждую из которых можно попытаться устранить самостоятельно.