Как спасти ноутбук, на который что-то разлилось: проверенный годами метод
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Специалисты назвали напиток, который хуже всего влияет на технику и может убить ваш ноутбук буквально за несколько дней. Конечно же, если он не "умер" сразу из-за короткого замыкания
Плохая привычка пить чай, кофе и другие напитки возле техники иногда может дорого обойтись. Это даже хуже, чем постоянно выключать ноутбук кнопкой питания, потому что в таком случае "конец" ему может прийти мгновенно.
Немногие об этом знают, но степень повреждения лэптопа будет зависеть не только от того, насколько много жидкости вылилось и как быстро вы выключили ноутбук, но и от того, что именно оказалось у него внутри — чай, кофе, обычная вода или газировка. Что делать при возникновении такой неприятной ситуации, рассказывает технологический журнал smart and young.
Степень повреждения ноутбука, в зависимости от жидкости:
- Вода. Может вызвать короткое замыкание, она способна добраться до самых отдаленных уголков ноутбука. Даже если сначала ноутбук продолжает работать, вода может вызвать эрозию металлических частей и шлейфов, что впоследствии приведет к поломке.
- Чай, кофе, молоко, пиво, соки, напитки с добавлением сахара. В их состав входят органические кислоты, приводящие к постепенному разрушению не только металлических частей, но и печатных плат. А сахар после высыхания вызывает залипание кнопок на клавиатуре.
- Газированные напитки. Худший из всех возможных вариантов, ведь такие напитки содержат агрессивную ортофосфорную кислоту. Она способна разрушить ноутбук изнутри за несколько дней.
Как спасти ноутбук, на который что-то пролилось?
- Необходимо сразу отключить ноутбук от розетки и вынуть батарею. Это поможет избежать короткого замыкания.
- Тогда отключаем и забираем от ноутбука все подключенные устройства.
- Далее нужно перевернуть ноутбук, чтобы жидкость могла свободно с него стекать, а не дальше проникать внутрь. Однако при большом количестве жидкости ноутбук следует перевернуть вентиляционными отверстиями вниз – тогда жидкость сможет вытекать из корпуса.
- Тщательно протираем поверхность сухими салфетками. Главное – не используйте синтетику, которая вызывает накопление статического электричества!
- Не включайте ноутбук 3-4 дня, пока он не просохнет.
Однако это не все: даже если спустя несколько дней ноутбук включился и работает, не забывайте, что внутри остались следы жидкости. Вещества, входящие в состав напитка, продолжают незаметно разрушать вашу технику изнутри. Поэтому лэптоп нужно очистить от последствий несчастного случая.
Лучший вариант, конечно, обратиться в сервисный центр, однако попробовать исправить ситуацию можно и самостоятельно. Для этого нужно:
- Разобрать ноутбук. Эта процедура может оказаться достаточно сложной, так что поищите в интернете руководство по разбору именно вашей модели.
- Поиск следов жидкости и чистка деталей. Внимательно просмотрите все детали, особенно клавиатуру и материнскую плату. Следы потеков, разный налет и потемнение следует максимально осторожно чистить мягкой тканью без ворса или мягкой зубной щеткой. Затем по всем подозрительным местам "проходятся" спиртовым раствором, а после этого — дистиллированной водой. Оставьте комплектующие сушиться примерно на 2 дня.
- Сбор ноутбука и проверка его работоспособности. Если он все же не работает, остается единственный вариант – обратиться за помощью к мастерам.
Раньше мы рассказывали, на что обратить внимание, если ноутбук внезапно перестал воспринимать зарядку. Скорее всего, проблема в одной из трех наиболее распространенных неполадок, каждую из которых можно попытаться устранить самостоятельно.