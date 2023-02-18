Нежнейшее сало получается, если добавить в него сахар: секретный рецепт блюда по-новому

Такого невероятного вкуса, мы уверены, еще не встречали!

Украинское сало невкусным не бывает. И все же, одни рецепты смело можно назвать лучшими, а другие не столь удачными, а скорее посредственными. Так вот, чтобы вам не пришлось лакомиться "посредственным" маринованным салом, записывайте наш рецепт с секретным ингредиентом.

Сало, засоленное в рассоле с сахаром — идеальный вариант, как для праздничного стола, так и для длительного хранения в холодильнике. Оно прекрасно сочетается и с борщом, и просто с кусочком душистого черного хлеба или греночками. Сахар сделает сало вкусным, нежным и ароматным, сообщает УНИАН.

Ингредиенты:

сало с мясной прослойкой – 1 кг

вода – 1 л

соль – 5 ст. л

сахар – 2 ст. л

лавровый лист – 5 шт.

перец душистый – 7 горошинок

семена укропа – 1 ч. л

чеснок – 3 зубчика

смесь перцев – 1 ч. л

Приготовление:

Начинаем с подготовки сала: промываем его и нарезаем кусками шириной около 10 см каждый. Теперь переходим к маринаду: надо вскипятить воду, добавить соль, сахар, душистый перец и измельченный лавровый лист. Оставляем маринад на умеренном огне примерно на 5 мин, затем снимаем с огня и погружаем в маринад куски сала. Накрываем кастрюлю с салом крышкой меньшего диаметра и фиксируем ее грузом (например, банкой с водой). Оставляем на сутки при комнатной температуре. После этого снимаем груз с сала и перемещаем в кастрюле на 2 суток в холодильник. Потом маринад из сала нужно слить, а сами кусочки сала хорошенько натереть смесью перцев и измельченным чесноком со всех сторон. Каждый кусочек заворачивают в пищевую пленку и кладут в морозилку на 3 часа.

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