Кроссовки, которые никогда не выйдут из моды: топ-7 пар на все времена (фото)

Все эти пары будут актуальны еще очень долго

В 2023 году в моду возвращаются хиты из прошлого. В частности, модницы будут приятно удивлены тем, что на улицах снова то здесь, то там будут встречаться удобные танкетки. Кроме того, в тренде остаются и любимые кроссовки. В этом году особенно популярными будут модели для бега.

Однако есть вещи, которые не подчиняются времени и всегда остаются в моде. На кроссовки это правильно тоже действует, поэтому "24 канал" подготовил подборку из семи топовых пар спортивной обуви, которая будет в тренде всегда. Первое, что стоит отметить — единственный цвет кроссовок, который никогда не потеряет актуальности – это белый. И никак иначе.

Adidas Gazelle

В большинстве своем они представлены в цветах, но даже при этом всегда остаются трендовыми и желанными. Adidas Gazelle особенные тем, что эта первая модель кроссовок сделана из замши, тогда как остальные изготавливаются из кожи.

Adidas Stan Smiths

Сейчас редко можно заметить модниц в белых кроссовках с зеленым логотипом на язычке и цветной деталью на заднике, но знайте, что такие кроссовки тоже не имеют срока годности. Они так же актуальны, как и несколько лет назад, и такими и будут оставаться еще много-много лет.

Reebok Classic Leather 50151

На эту модель кроссовок еще 10 лет назад был самый настоящий бум. Просто невероятно популярными их тогда сделала доступная цена, комфорт и многофункциональный силуэт. Идеальной эта пара будет для тех, кто постоянно "на ногах".

Puma Cali

Это безупречная база, которой можно дополнять свои весенние наряды. Такие кроссовки сочетаются со всем, не отвлекая внимания от других важных деталей вашего гардероба.

Puma Carina L

Carina L – универсальная модель от бренда Puma. Верхняя часть создана в спортивном ретро-стиле и в свое время была вдохновлена образами пляжных городков Калифорнии 80-х годов.

New Balance 574

Обувь от New Balance очень комфортная и удобная, поэтому такая пара очень даже пригодится вам во время длительных прогулок в весенне-летний период. Прекрасно смотрятся такие кроссовки и в базовом белом (модно навсегда, мы же помним), и в других цветах.

Adidas Samba

С прошлого года популярность этой модели растет с геометрической прогрессией. Такая пара есть уже практически у всех знаменитостей, поэтому на лицо все шансы, что они останутся актуальными еще надолго.

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