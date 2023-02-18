Как защитить телефон от лишних обновлений: решение в пару кликов

В каком случае это нужно делать и где искать эти "волшебные" кнопочки

Каждое устройство, как и установленные на нем программы, требуют своевременного обновления. Если игнорировать эту потребность вашего гаджета, то в какой-то момент вы можете сильно пожалеть: последствия могут оказаться очень неприятными, а вы и знать не будете, в чем проблема.

В большинстве случаев смартфон сконфигурирован так, что все обновления загружаются автоматически и вмешательство пользователя вообще не требуется. Однако иногда это может быть настоящей проблемой, передает itechua. Причина очень проста: из-за ограничений, введенных для некоторых сервисов и приложений, многие устройства в последнее время неодинаково хорошо реагируют на установленные обновления. Именно поэтому, чтобы не получилось, что вы загружаете обновление, конфликтующее с работой других сервисов, лучше отключить автоматическое обновление ресурсов, попавших под такие ограничения.

Как отключить автообновление на Android:

Зайдите в PlayMarket и откройте свою учетную запись.

Выделите опции учетной записи. Здесь выберите пункт "Параметры подключения".

Найдите вкладку "Автообновление приложений", зайдите туда и выключите эту функцию.

Как отключить автообновление на iOS

Зайдите в меню "Параметры" и перейдите на вкладку "AppStore".

Найдите "Автоматические загрузки", заходите сюда и в пункте "Обновление ПО" отключите его.

Такими настройками вы обезопасите свой гаджет от обновлений, которые могут повредить его. При этом вы можете вернуть все в любой момент.

Раньше мы рассказывали, почему заряжать аккумулятор смартфона до 100% – плохая идея. Эта привычка может вам дорого обойтись.