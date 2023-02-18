Как легко очистить белую обувь от грязи: супер-лайфхак с популярным фруктом

Достаточно сделать цитрусовый сок

Стильная светлая обувь хоть и выглядеть "богаче", однако имеет один существенный недостаток — быстро пачкается. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются в периоды дождей, грязи и луж.

Как очистить белую обувь от грязи в домашних условиях, чтобы она выглядела как новенькая, пишет "Новый канал". Достаточно только достать из холодильника лимон и выдавить из него немного сока.

Как отчистить белую обувь от грязи

В стакан теплой воды добавляем 2 столовые ложки выжатого лимонного сока. Наносим эту смесь на загрязнение и аккуратно протираем щеткой. В конце чистки промокаем обувь сухой тряпкой. Проще простого! Однако не стоит увлекаться данным способом, чтобы на обуви не возникли желтоватые пятна. Лучше пользоваться таким методом 1-2 раза в месяц.

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