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Таропрогноз на 20 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцатый день февраля
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцатый день февраля. Фото telegraf.com.ua

У большинства начало недели выдастся положительным

В понедельник, 20 января, многим стоит ждать хороших новостей и событий, однако некоторых может накрыть депрессивное настроение.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Звезда, Туз пентаклей, Король кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Звезда

В первый день недели Вы можете почувствовать себя неуверенно, из-за чего не будет сил заниматься тем, что важно. Заранее подготовьтесь к такому депрессивному настроению, приготовьте что-то вкусненькое, выберите хороший фильм для настроения, и т.п.

Туз пентаклей

Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. В ближайшее время она обещаем Вам процветание и новые приобретения. Ждите хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.

Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь этим днем, такие сейчас редко кому выпадают. Также есть шанс, что сегодня Вы повстречаете кого-то особенного.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2023 году по картам Таро.

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