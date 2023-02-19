Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Стрельцов ждет триумф, а Водолеев - перерождение

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшую неделю

Конец февраля в 2023 году многим принесет хорошие новости, перемены и успех в делах, — однако некоторым придется хорошо поработать над собой.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 20 по 26 февраля 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — Тройка жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь работать, поскольку в ближайшие дни Ваши труды окупятся, и все получится.

Телец — пустая карта

В колоде всего две такие карты, у которых с обеих сторон рубашка. Они выпадают, когда по каким-то причинам нельзя дать ответ на интересующий вопрос, — может быть, будущее еще не определено, или же Вы не готовы знать о нем.

Близнецы — Маг

Эта карта говорит, что в ближайшую неделю Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

Рак — Иерофант

Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Не игнорируйте советы в ближайшее время, — они могут помочь найти решение по волнующему Вас вопросу.

Лев — перевернутая Восьмерка жезлов

В этом положении карта указывает на то, что Вы возможно слишком много на себя взвалили и гоните вперед паровоза, — стоит замедлиться, иначе навредите как себе, так и своим отношениям с окружающими.

Дева — Четверка жезлов

Эта карта еще называется Владыкой завершенной работы. Она может указывать на то, что в ближайшем будущем Вас ждет благополучный и счастливый исход чего-то, — будь то рабочие, семейные, романтичные дела или борьба с болезнью.

Весы — перевернутая Сила

В этом положении карта говорит, что на неделе Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Постарайтесь держать себя в узде и не идти напролом, иначе будет только хуже.

Скорпион — перевернутый Мир

В этом положении карта говорит о том, что Вы близки к успеху, но по каким-то причинам полная победа пока не наступит. Проработайте на неделе вопрос принятия себя и своей ответственности.

Стрелец — Шестерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Козерог — Король жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая обещает, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Водолей — Суд

Эта карта обещает избавление от страхов и преград, единство психики, духа и эмоций, некое перерождение. На неделе в Вашей жизни может что-то сильно измениться, — не бойтесь этого и руководствуйтесь сердцем и совестью.

Рыбы — перевернутая Королева жезлов

В последнюю неделю февраля Вы можете быть склонны к импульсивным непродуманным поступкам и конфликтам, а в отношениях могут проявиться ревность и тщеславие. Поберегите своих близких, чтобы не поссориться на ровном месте.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви до конца года по картам Таро.