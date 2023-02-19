Очень частая ошибка, которая увеличивает счета за отопление: лучше этого не делать

Сэкономить в отопительный сезон не получится, если сушить вещи на батареях в доме

Зимой многие сушат вещи после стирки на батареях в доме. Однако такая беззаботная привычка влечет ряд неприятных последствий. Более того, если постоянно развешивать мокрую одежду на радиаторах, то в вашем счету за отопление может стать больше нолей.

Почему нельзя сушить постиранную одежду на батареях, рассказывает издание express. Это частая ошибка может увеличить расходы на отопление, а еще влечет риск возникновения в жилище плесени.

Мокрая одежда, развешенная на батарее, высохнет, но это может вызвать избыток конденсата в вашем доме. Конденсат, в свою очередь, приведет к образованию плесени, а значит есть риск испортить мебель, стены и пол. Кроме того, грибок опасен для аллергиков.

Не менее важно, что привычка сушить вещи на радиаторах может потянуть из семейного бюджета дополнительные средства на оплату счетов за отопление. Если вы повесите одежду поверх радиатора, он не сможет обогревать дом. В результате котел должен будет работать больше, чем нужно, что увеличивает его эксплуатационные расходы.

Чтобы избежать перечисленных выше проблем, следуйте простым правилам при сушке одежды в отопительный сезон. Лучше стирать утром и максимально использовать солнечные лучи. Вы можете разместить сушилку для одежды в таком месте дома, чтобы на нее попадало как можно больше естественного света, так одежды высохнет быстрее. Чтобы ускорить процесс сушки, не забывайте переворачивать вещи на сушилке каждые пару часов. И помните, что сушилка не должна быть переполненной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избежать неприятного запаха, который иногда возникает при сушке вещей после стирки. Небольшие лайфхаки помогут решить проблему.