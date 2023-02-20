Масленица-2023: что категорически запрещено делать в праздник, чтобы не навлечь беду

Узнайте, почему нельзя в этот период злиться, ругаться и есть мясные продукты

С этого понедельника в Украине стартует Масленица — одно из самых важных народных праздников в феврале-месяце. Длится Масленица целую неделю, и в 2023 году заканчивается 26 февраля — Прощеным воскресеньем.

На праздник принято много гулять и веселиться, обязательно нужно готовить и кушать главное блюдо в Масленицу — блины с разнообразными сладкими и солеными начинками. Считается, что чем больше блинов будет приготовлено, тем лучше, ведь они привлекают в дом богатство и благополучия в семью.

Для церкви Масленица означает приближение Великого поста. За эту неделю христиане пытаются наесться тем, чего нельзя есть в строгий пост — молочными продуктами, яйцами, рыбой. Мясо и мясные продукты в этот период уже запрещаются, также не рекомендуется злоупотреблять алкогольными напитками.

Что нельзя делать на Масленицу: главные запреты

Спать в дневное время — до головных болей.

Приглашать в неубранный дом гостей, пренебрегать их желаниями и кормить плохими блюдами или даже остатками.

Злится, сквернословить, ругаться и мстить, чтобы не навлечь беду на всю семью.

Унывать, чтобы потом весь год не провести в скуке.

С четверга по воскресенье нельзя работать. Можно только выполнять жизненно важную работу, ухаживать за скотом и готовить.

Выбрасывать мусор после обеда всю неделю.

Осуждать людей и распространять сплетни об окружающих.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает каждый день недели на Масленицу. Все семь дней насыщены интересными традициями и обычаями.