Оладьи с рыбной консервой: мамин рецепт вкусного угощения без грамма муки

Простые составляющие и совсем немного мороки с его приготовлением сделают это блюдо одним из ваших любимых

Рыбные блюда обычно очень вкусные и полезные. Порой приготовить что-то с рыбой – настоящая морока, а бывает, рецепт настолько прост, что его хочется повторять снова и снова. Так будет, например, с рыбными котлетами с необычным соусом, изменяющим вкус блюда до неузнаваемости. Или же оладьями с рыбной консервой по секретному маминому рецепту.

Это блюдо готовится невероятно легко, зато съедается в считанные минуты. В оладьях нет ни грамма муки, но они хорошо держатся кучи и не расползаются на сковородке. Как приготовить такую вкуснятину, рассказывает "Школа Жизни".

Ингредиенты:

рыбная консерва — 1 банка

овсяные хлопья – 3 ст.л.

яйца – 3 шт.

соль, перец — по вкусу

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт. (небольшая)

зеленый лук и укроп — по вкусу

майонез – 1 ст.л.

масло для жарки

Приготовление:

В миску выбиваем яйца, солим и перчим, тогда добавляем овсянку, перемешиваем и отставляем в сторону. Мелко нарезаем лук, а морковь трем на мелкой терке, слегка обжариваем с небольшим добавлением растительного масла – до мягкости. Из консервов сливаем лишнюю жидкость (она нам больше не нужна), а кусочки раздавливаем вилкой. В рыбу добавляем обжаренные овощи, яично-овсяную смесь, зелень, а также майонез. Если нужно, подсаливаем еще раз, все хорошо вымешиваем. Смесь получается достаточно жидкая, но не волнуйтесь – это нормально. На сковороде разогреваем масло и выкладываем рыбные оладьи. Жарим с обеих сторон до готовности, на умеренном огне.

Так должна выглядеть рыбная масса перед жаркой оладий

Раньше мы рассказывали о секретах приготовления пышных оладий, как у бабушки. В частности, что нужно сделать, чтобы они получались рыхлыми и вкусненькими.