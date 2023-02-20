Оладьи с рыбной консервой: мамин рецепт вкусного угощения без грамма муки
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Простые составляющие и совсем немного мороки с его приготовлением сделают это блюдо одним из ваших любимых
Рыбные блюда обычно очень вкусные и полезные. Порой приготовить что-то с рыбой – настоящая морока, а бывает, рецепт настолько прост, что его хочется повторять снова и снова. Так будет, например, с рыбными котлетами с необычным соусом, изменяющим вкус блюда до неузнаваемости. Или же оладьями с рыбной консервой по секретному маминому рецепту.
Это блюдо готовится невероятно легко, зато съедается в считанные минуты. В оладьях нет ни грамма муки, но они хорошо держатся кучи и не расползаются на сковородке. Как приготовить такую вкуснятину, рассказывает "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- рыбная консерва — 1 банка
- овсяные хлопья – 3 ст.л.
- яйца – 3 шт.
- соль, перец — по вкусу
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт. (небольшая)
- зеленый лук и укроп — по вкусу
- майонез – 1 ст.л.
- масло для жарки
Приготовление:
- В миску выбиваем яйца, солим и перчим, тогда добавляем овсянку, перемешиваем и отставляем в сторону.
- Мелко нарезаем лук, а морковь трем на мелкой терке, слегка обжариваем с небольшим добавлением растительного масла – до мягкости.
- Из консервов сливаем лишнюю жидкость (она нам больше не нужна), а кусочки раздавливаем вилкой.
- В рыбу добавляем обжаренные овощи, яично-овсяную смесь, зелень, а также майонез. Если нужно, подсаливаем еще раз, все хорошо вымешиваем. Смесь получается достаточно жидкая, но не волнуйтесь – это нормально.
- На сковороде разогреваем масло и выкладываем рыбные оладьи. Жарим с обеих сторон до готовности, на умеренном огне.
Раньше мы рассказывали о секретах приготовления пышных оладий, как у бабушки. В частности, что нужно сделать, чтобы они получались рыхлыми и вкусненькими.