Некоторые сумки, куртки и кепи уже не в тренде: какие вещи из кожи выбрать в 2023 году (фото)

Что выбрать, чтобы всегда выглядеть стильно и модно

Одежда из кожи – это модный тренд, который плавно переходит в актуальную базу. В этом году такие вещи будут на пике популярности и стилисты уже рассказывают, с чем их носить, чтобы всегда выглядеть непревзойденно.

Однако далеко не все кожаные вещи попали в модные тренды 2023 года. Некоторые считаются настоящими антитрендами и от них лучше отказаться, передает trserial. О чем именно идет речь, рассказываем и показываем дальше.

Кожаная сумка

Милые, аккуратные яркие микросумки были востребованы в предыдущие сезоны, но пора отложить их подальше. На смену пришли сумки разных форм: шоперы, сумки-багет, седл-бег и другие. И согласитесь: они гораздо более комфортны в использовании.

Кожаное платье

Обжатое платье из блестящей кожи ассоциируется скорее с одеждой для частной вечеринки на двоих, а не вещью каждый день. Актуальное кожаное платье прекрасно дополнит ваш деловой и повседневный гардероб! Можно присмотреться, например, к моделям из цветной кожи в длине меди и мини классического или свободного силуэта. Под такие модели можно спокойно одевать рубашки, топы или водолазки — что угодно, что вам нравится.

Кожаная куртка

Кожаные куртки не собираются покидать модные тренды. Однако некоторые модели уже неактуальны. Легко понять, какая черная кожаная куртка более актуальна в 2023 году, можно по следующим признакам:

она достаточно свободна и позволяет надеть нижний слой;

это косуха, бомбер или куртка пилота;

у нее большие удобные карманы и воротник, но в целом он не перегружен декором.

Кожаная юбка

Черная юбка из кожи не теряет актуальности – просто есть не очень удачные модели, от которых лучше держаться как можно дальше. Например, юбка, облегающая выше колена или фантазийно декорированная, – это очень странные варианты, назвать которые трендом язык не поворачивается.

А между тем, выбрать актуальную юбку достаточно просто: А-силуэт, прямой крой или классический карандаш, длина меди или даже макси, аккуратный разрез или модные вырезы у пояса. Именно с такой вещью вы легко составите множество стильных образов.

Рубашка из кожи

Кожаная рубашка – прекрасная альтернатива как джинсовой куртке, так и фланелевой рубашке. Она легко стилизуется практически в любых образах, если ее фурнитура – лаконичные пуговицы или кнопки, а крой – свободный. Добавить настроение образу можно с помощью украшений.

Кепи из кожи

Если вам нужен модный, но спокойный аксессуар, лучше обратить внимание на кожаную бейсболку или панаму (если вы молоды и активны, любите спортивный стиль) или же на кожаную косынку (если вы пикантны, женственны и предпочитаете более классические решения).

Ранее мы рассказывали о супертренде 2023 года — джинсах клеш. С чем их носить, чтобы выглядеть стильно в любую погоду, и как выбрать самый подходящий вариант именно для себя.