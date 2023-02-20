Никакой плесени и сырости: хитрости, как высушить стирку зимой в доме

Эти советы помогут избежать появления плесени и неприятного запаха на различных тканях.

Сушка одежды в холодное время года может стать настоящей головной болью. Очень часто установка сушилки внутри дома кажется наиболее практичным решением. Однако этот метод сушки может вызвать проблемы с влажностью в доме и привести к образованию плесени. Как же высушить белье в доме без всех этих проблем?

Есть несколько советов по сушке белья в доме, отмечает портал santeplus. Сразу стоит отметить, что выбранное место для сушки вещей не должно быть сырым, чтобы одежда и простыни высохли в оптимальных условиях.

Как сушить одежду зимой, чтобы избежать плесени и сырости в доме

Постирайте несколько теннисных мячей

Теннисные мячи могут стать отличным средством для облегчения сушки одежды. Перед запуском цикла стирки поместите в барабан стиральной машины три теннисных мяча. Это поможет удалить лишнюю влагу с тканей одежды и сократить время сушки.

Оставляйте пустые ряды на сушилке

Установите сушилку в не влажном помещении. После того как белье повешено, убедитесь, что одежда находится на расстоянии между ними. Это позволит воздуху легче проходить между ними. Не забывайте открывать окна на десять-пятнадцать минут в день, чтобы обновить воздух в помещении и устранить избыточную влажность. Таким образом, сушка займет меньше времени, чем обычно.

Выносите белье на улицу как можно чаще

Всегда лучше сушить одежду на улице, даже зимой. Кроме того, при слабом ветре белье может высохнуть быстрее. Тем не менее не забудьте занести белье внутрь на ночь. Более влажный и холодный воздух вечером не способствует просушке белья.

Чтобы сушить одежду в помещении, скажите "нет" обогревателю

Сушка одежды возле батареи способствует повышению уровня влажности в доме и приводит к образованию конденсата и способствует появлению плесени на стенах и мебели. Даже если одежда, повешенная на радиатор, будет сохнуть быстрее, такая практика вызовет некоторые неудобства и даже может оказаться опасной.

Напомним, ранее мы писали о том, когда не стоит выбирать режим быстрой стирки. А также мы сообщали о том, на каком режиме стирать вещи, чтобы не "намотало" лишних киловатт.