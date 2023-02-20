Такое "соседство" только навредит: почему огурцы нельзя сажать возле помидоров

Опытные дачники никогда не посадят эти овощи рядом друг с другом — и вот почему

Очень часто многие огородники сажают на своем участке "по соседству" огурцы и помидоры, даже не задумываясь можно ли так делать. А оказывается — так делать нельзя, иначе вы можете лишиться урожая этих овощей. При чем обоих.

Все дело в том, что у этих растений совершенно разные требования к условиям выращивания, пишет портал prostoway. И вот собственно почему:

Различные требования к освещенности

Томаты любят яркое солнце, а огурцам больше по душе тень, ведь частое попадание солнечных лучей может представлять им опасность. Итого, для помидоров лучше выберите хорошо освещенный участок, а для огурчиков — в полутени.

Различные требования к влажности

Томаты хорошо справляются с нехваткой влаги, а вот огурцам наоборот нужен хороший полив. Без хорошего увлажнения почвы вы не получите хороший урожай огурцов, а такие же условия для помидоров сделают их невкусными.

Раньше мы рассказывали, из каких подручных материалов можно сделать отличную емкость на рассаду. Сгодятся бутылки, старые упаковки и даже газеты.