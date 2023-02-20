Яблок не дождетесь: четыре причины, из-за которых яблоня точно не зацветет
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Не все могут похвастаться выдающимся урожаем
Сложно представить себе садовый участок без яблони. Спелых яблок всегда ждут с нетерпеньем, ради чего прилагают усилия. Но бывает так, что однажды начинают осыпаються неспелые плоды, а хуже, когда яблони вообще не могут зацвести.
В чем кроются причины этого неприятного явления, пишет bb.lv. Рассказываем о главных из них.
Почему яблоня не цветет
- Выбор сортов. Если яблоня относится к теплолюбивым, она не будет цвести в холодных условиях.
- Место для размещения деревца и "плохое" соседство с другими культурами.
- Уход за яблоней. Недостаточно просто посадить — нужно еще и правильно поливать, подкармливать и обрезать.
- Заболевание или воздействие насекомых-вредителей. Это самая распространенная причина, по которой ваши деревья не будут радовать своим цветением и плодами.
Ранее "Телеграф" писал, какие растения вредят урожаю яблок и груш, если их посадить рядом. "Плохое" соседство лишит вас хорошего и большого урожая.