Положите ковер рядом с батареей и сэкономьте на электроэнергии: полезная хитрость

Простой, но очень эффективный способ

Из-за очень низких температур часто нет другого выбора, кроме как включить обогреватели. Конечно, они согревают нас дома, однако если использовать их неправильно, то вы не только потеряете выделяемое тепло, но и значительно увеличите счет за электроэнергию. Как этого избежать — читайте далее.

К счастью, есть много способов сохранить тепло в доме, для собственного комфорта и для экономии энергии. Среди них есть очень простой, но особенно эффективный, пишет santeplus. И для этого вам понадобится только ковер.

Как сохранить тепло в помещении и сэкономить на электроэнергии

При работающем радиаторе самое главное следить за тем, чтобы тепло не рассеивалось и оставалось в окружающей среде. В связи с этим дольше сохранять тепло позволит следующий способ: нужно просто постелить ковер на пол возле радиатора.

Выбирайте модель с хорошей толщиной для более надежного эффекта. Таким образом, ковер сохранит тепло в помещении, поддерживая температуру и экономя вам деньги на счетах в конце месяца.

Узнайте в нашем предыдущем материале, как согреться зимой с помощью обдуманной расстановки мебели в вашем доме. Не превращайте свою "берлогу" в зимнее царство.