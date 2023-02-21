Будет пахнуть после каждого слива: дешевый трюк, дарующий приятный аромат и чистоту унитазу

Унитаз будет пахнуть и сиять чистотой благодаря одному дешевому трюку

Все мы хотим чистоты и уюта в своей ванной комнате. Однако не всем удается достичь идеального результата, а если и удается, то силами дорогостоящих моющих средство и ароматизаторов.

Для того чтобы обеспечить чистоту в ванной комнате, в первую очередь мы заботимся о чистоте унитаза — именно он является источником неприятного запаха. Чтобы забыть о недешевых покупных "пахучках", которые крепятся на ободок унитаза, достаточно воспользоваться одним простым способом. Для него нам понадобится большая упаковка самого дешевого жидкого мыла и пластиковая бутылка, пишет cpykami.

Как приготовить "пахучку" для унитаза своими руками

Делаем в нижней части упаковки мыла небольшое отверстие с помощью канцелярского ножа. Ставим бутылку в сливной бак. Во время смыва небольшое количество мыла будет попадать в воду, создавая ароматную пену. Кроме того, будет и дезинфицирующий эффект.

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