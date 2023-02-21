Как приготовить яйцо, чтобы желток оставался жидким: простая инструкция (видео)

Понятная технология варки сделает блюдо таким, как вы планировали

Вареные яйца – важный продукт любого полноценного рациона. Чтобы желток оставался после приготовления жидким, нужно соблюдать небольшие кулинарные правила. В частности, имеет значение время варки.

Как рассказывает фудблог kate.deliciouss в Инстаграм, есть одна понятная технология приготовления. Благодаря соблюдению ряда этапов вы с легкостью сможете приготовить яйцо с жидким желтком.

Как приготовить яйцо, чтобы желтком получился жидким:

Наливаем в кастрюлю воду и доводим ее до кипения. Как только вода закипела, делаем маленький огонь, чтобы вода едва подавала признаки кипения. На ложку кладем яйцо. Яйца можно брать сразу из холодильника, только не забудьте их помыть.Опускаем ложку с яйцом в кипящую воду, но сразу яйцо не кладем на дно, а секунд пять держим его на ложке, но так, чтобы вода его полностью покрывала, и только потом опускаем полностью с ложки. Ставим таймер на 7 минут (яйца должны кипеть ровно 7 минут). После звонка таймера достаем и сразу кладем в холодную воду. Если так не сделать, то яйцо за счет своей внутренней температуры продолжит процесс варки. Чтобы это остановить, мы и опускаем яйца в холодную воду.

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