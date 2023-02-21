Трендовый маникюр 2023 на короткие ногти: модные идеи на любой вкус (фото)

Какие дизайны сейчас в трендах и на чем остановиться

В последнее время все больше девушек отказываются от длинных ногтей и делают среднюю длину или даже минимальную. Многие модницы соглашаются, что с такими ногтями гораздо комфортнее, поэтому охотно примеряют на себе новые тренды 2023 и экспериментируют с длиной.

Интересными идеями модного маникюра делится trserial. В этой подборке вы найдете семь стильных вариантов для коротких ногтей – дизайны на любой вкус.

Ногти в стиле нюд

Этот пункт – подтверждение безудержной популярности всего природного в образах. Нюдовые оттенки, и в частности лаконичный беж, помогут создать простой и в то же время очень стильный дизайн ноготков.

Если вам нужно что-то "на каждый день", можно остановить свой выбор на минималистичных узорах, а вот для праздника можно дополнить ногтевую пластину чем-то блестящим. Создать романтический образ помогут всевозможные флористические дополнения.

С фольгой

Один из главных трендов сезона — маникюр с фольгой. И это неудивительно, ведь этот декоративный материал может за считанные секунды превратить даже однотонную поверхность в нечто невероятное. А может выступать лишь фоном для полноценного рисунка — решать только вам.

Френч

Вечная классика! Правда, с каждым годом она все больше и больше меняется. Сейчас мастера делают и микро-френч, и "прерванный", и цветной, и со всевозможным декором и рисунками. Вариантов просто множество.

Паутинка

Выглядит такой дизайн очень круто. А делается чрезвычайно просто — достаточно иметь специальный материал, который хорошо тянется. Мастер может дополнить паутинку мазками, штрихами или разводами, а может создать даже полноценный геометрический узор.

Текстурный

Сколько в природе есть текстур, столько их можно воплотить в новых трендах маникюра. Однако особого внимания заслуживают мрамор и кварц — такие ногти будут выглядеть очень благородно и необычно.

Перепелиное яйцо

Это не новый тренд, но он не теряет своей популярности. Прекрасно "перепелиные ногти" будут выглядеть как в матовом, так и в глянцевом виде, и как в соло-исполнении, так и с разными дополнениями вроде рисунков, фигурок или надписей.

Акварель

Акварельная техника – хороший вариант для тех, кто устал от "тяжелых" дизайнов. Прекрасным выбором будут легкие цветочные мотивы или просто беспорядочные разводы. А дополнить их можно, например, той же паутинкой.

Раньше мы рассказывали о трендовых идеях подходящего всем молочного маникюра. В нашей подборке — немало вариантов, так что каждая модница обязательно найдет что-то себе по душе.