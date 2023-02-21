Вода будет утекать мгновенно: какие средства улучшат слив в раковине, душе и ванной

Не спешите звать сантехника, пока не испробовали эти лайфхаки против засора в раковине

В раковине, душевой кабине или ванной могут образовываться засоры. Причиной может разного рода грязь, излишек моющих средств или волосы. Однако справиться с этой проблемой можно с помощью подручных средств, которые найдутся в любом доме. Натуральные продукты мгновенно прочистят слив.

Как пишет издание Express, для прочистки засора в раковине вам нужны два дешевых ингредиента — обычный столовый уксус и пищевая сода. В комбинации эти компоненты чудесно избавляют сток от мусора, благодаря чему слив работает отменно.

Как прочистить слив раковины

В ванной комнате может появится неприятный запах, что обычно вызвано случайными волосами, которые застревают в мыльной пене и в результате затрудняют слив. Чтобы из стока не пахло, вам нужно устранить любые засоры, вызывающие вонь. Просто вылейте в канализацию стакан уксуса. Дайте раствору постоять не менее 30 минут, прежде чем смыть его горячей водой. Пищевая сода также может быть использована для разблокировки раковин.

Как убрать засор в душе или ванне

Если вы хотите прочистить слив в душе или ванне, то добавьте уксус в смесь пищевой соды. Получится химическая реакция, которая освободит засор. Это не тот метод, который будет работать для очень неприятных засоров, но для медленных стоков ванны или душа это дешевый, экологически чистый лайфхак, который стоит попробовать.

Что нужно делать, чтобы прочистить слив с помощью уксуса и соды:

Для начала вылейте кастрюлю с кипятком в канализацию и добавьте небольшое количество, около полстакана, соды. Оставьте на пару минут, а затем добавьте стакан уксуса и еще немного горячей воды. Смесь должна запузыриться.

Оставьте на пять-десять минут и промойте кипятком.

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