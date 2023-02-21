Не "светите" свой номер в сети: специалисты назвали последствия такой беспечности

Возможны три варианта развития событий и ни один из них не несет ничего хорошего

В интернете номер мобильного телефона часто используется в разных целях: его нужно предоставлять при регистрации на сайтах, для того, чтобы подать объявление, при заказе товара или просто для обратного звонка от компании. Таких примеров можно привести множество. И каждый раз люди спокойно оставляют свои контактные данные, даже не задумываясь о последствиях, которые могут возникнуть. А они могут быть достаточно неприятными.

Эксперты профильного издания itech.co.ua решили рассказать, почему стоит очень осторожно делиться своим номером телефона. Чем это может угрожать, рассказываем дальше.

Поиск информации

По одному номеру телефона мало что можно узнать о человеке, но если в наборе с ним есть и другие данные, это уже опасно. К примеру, телефон, указанный в соцсети, можно легко найти через поисковую систему. В таком случае совершенно незнакомый человек узнает всю информацию, размещенную в вашем профиле. Иногда можно найти даже данные об имущественном положении человека, его местонахождение, семью и т.п.

Спам и звонки

Это не очень серьезная угроза, но нервы такая ситуация немного испортит. Бывает такое, что сайты, имеющие большое количество номеров своих клиентов, продают их третьим лицам, а те, в свою очередь, начинают бесконечно названивать с разными надоедливыми предложениями. Просто игнорировать такие звонки или добавить контакт в черный список не получится, ведь крупные компании используют множество разных номеров.

Мошенничество

Это худшее из всего, что может случиться. Мошенники постоянно придумывают разные схемы обмана. И чаще всего для этого они используют номера телефонов. Бывает, что преступники звонят и предлагают разные интересные услуги или же представляются работниками банка. Особенно доверчивые абоненты могут даже предоставить личную информацию и в результате остаться без денег. Еще одной распространенной схемой является требование средств от родственников. Таких ситуаций множество — о подобных фактах постоянно сообщает полиция, однако пенсионеры, которые не очень разбираются в технике, могут поверить и остаться без денег.

Как уберечься от неприятностей

Итак, чтобы уберечься от подобных ситуаций, следует помнить лишь несколько важных правил:

Никогда не оставляйте свой номер в открытом доступе, то есть в соцсетях. Тогда люди не смогут найти вас прямо в поисковике. Если необходимо постоянно публиковать объявление, заведите отдельную SIM-карту. Если есть выбор оставить номер телефона или электронную почту, то лучше выбрать второй вариант.

Раньше мы рассказывали, как отключить переадресацию звонка на телефоне. Эта функция позволяет пользователю всегда оставаться на связи, а входящие звонки при этом направлять на телефон, с которого абонент получит ответ.