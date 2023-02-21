Таропрогноз на 22 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Многих ждут хорошие новости

Среда, 22 февраля, будет на удивление положительной и удачной для большинства.

Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый второй день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Пятерка пентаклей, Шестерка жезлов, Император

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Пятерка пентаклей

В этом положении карта указывает, что в среду у Вас наконец могут разрешиться какие-то проблемы, связанные с деньгами и материальным достатком в целом. А если Вы болели, именно в этот день возможно начнете выздоравливать.

Шестерка жезлов

Еще эта карта называется Владыкой триумфа, и она обещает удачу, денежные поступления, положительный результат работы, выигрыш.

Император

Середина недели может принести Вам реализацию в профессиональной или личной жизни. Вооружившись рассудительностью и аналитическими способностями, Вы наконец сможете узреть практический результат своей работы. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения и идти к своей цели, — удача будет на Вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака по картам Таро до конца недели.